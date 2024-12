Apple e Sony uniscono le forze per potenziare il gaming su Vision Pro

Apple e Sony collaborano per integrare i controller PlayStation VR2 nel visore Vision Pro, mirando a potenziare l'esperienza di gaming del dispositivo. Questa mossa strategica potrebbe colmare le lacune del Vision Pro nel settore videoludico, offrendo maggiore precisione e aprendo nuove opportunità per applicazioni immersive.

Nel panorama della realtà mista, una nuova collaborazione potrebbe ridefinire le regole del gioco. Apple e Sony, due giganti dell'industria tecnologica, starebbero unendo le forze in un'alleanza inaspettata che promette di rivoluzionare l'esperienza utente del Vision Pro. Una mossa audace potrebbe essere la chiave per sbloccare il vero potenziale del visore di Cupertino nel competitivo mercato del gaming immersivo.

Il Vision Pro, lanciato con grande clamore come un dispositivo all'avanguardia nella realtà mista, ha finora mostrato il fianco proprio nel settore videoludico, un ambito cruciale per il successo di questa tipologia di prodotti. Ora, con l'integrazione dei sofisticati controller del PlayStation VR2, Apple punta a colmare questa lacuna, offrendo agli utenti un livello di precisione e coinvolgimento senza precedenti. Una partnership strategica che potrebbe non solo trasformare il Vision Pro in una piattaforma di gioco più competitiva, ma potrebbe anche aprire nuove frontiere per applicazioni in ambiti come la produttività e l'editing multimediale.

Un inizio in salita per Vision Pro

Lanciato con grande clamore all'inizio del 2024, il Vision Pro si è presentato come un concentrato di tecnologia avanzata. Dotato del potente chip M2, di display ad altissima risoluzione e di sofisticati sensori, prometteva un'esperienza immersiva senza precedenti. Tuttavia, nonostante le sue specifiche impressionanti, il visore ha mostrato il fianco proprio nel settore del gaming, cruciale per il successo di questo tipo di dispositivi.

Il Vision Pro attualmente supporta solo i titoli presenti su Apple Arcade e l'utilizzo di controller tradizionali per PlayStation 5 e Xbox. Mancano però all'appello i grandi nomi del panorama videoludico e, soprattutto, controller specifici per la realtà virtuale. Questa carenza ha limitato notevolmente l'appeal del dispositivo per gli appassionati di gaming.

Una strategia diversa da quella dei concorrenti

A differenza di altri player del settore come Meta, che ha puntato forte sul gaming per spingere le vendite dei propri visori, Apple ha scelto una strada diversa. L'azienda di Cupertino ha preferito concentrarsi sull'interfaccia del Vision Pro, basata su movimenti oculari e gestures delle mani. Questa decisione, sostenuta da figure di spicco come l'ex designer Jony Ive, ha portato all'esclusione dello sviluppo di controller dedicati, considerati un costo aggiuntivo e un elemento di complessità.

Le scelte di Apple hanno avuto ripercussioni sulle prestazioni del Vision Pro nel gaming. I 16 GB di memoria RAM si sono rivelati insufficienti per gestire contemporaneamente le operazioni del visore e le esigenze dei giochi più complessi. A questo si aggiunge un prezzo di lancio di 3.500 dollari, che ha posizionato il dispositivo in una fascia di mercato estremamente esclusiva. Il risultato? Vendite al di sotto delle aspettative, con meno di mezzo milione di unità piazzate dal lancio. Inoltre, molti acquirenti sembrano utilizzare il Vision Pro meno del previsto, un problema che Apple condivide con altri produttori di visori VR.

La svolta: partnership con Sony

Per cercare di colmare il gap nel settore gaming, Apple avrebbe avviato una collaborazione strategica con Sony. L'obiettivo è integrare il supporto ai controller del PlayStation VR2 nel software visionOS del Vision Pro. Questa mossa potrebbe rappresentare un punto di svolta significativo. I controller VR di Sony offrono una precisione superiore grazie ai sei gradi di libertà (6DOF), una caratteristica essenziale per un'esperienza di gioco davvero immersiva. La partnership, avviata all'inizio del 2024, ha richiesto uno sforzo congiunto sia sul fronte tecnico che logistico.

L'introduzione del supporto per i controller PSVR2 non si limiterebbe a migliorare l'esperienza di gioco. Potrebbe aprire nuove possibilità anche in ambiti come la produttività e l'editing multimediale, offrendo una precisione che l'attuale interfaccia basata su occhi e mani non può garantire. Il piano prevede che Sony produca e venda i suoi controller come accessori standalone, disponibili nei negozi Apple sia fisici che online. Tuttavia, questo richiederà una riorganizzazione della produzione da parte di Sony, che attualmente commercializza i controller VR solo in bundle con il proprio visore.

Nonostante i progressi con Sony, Apple dovrà affrontare ulteriori sfide per rendere il Vision Pro competitivo nel mercato del gaming. La carenza di contenuti rimane un problema fondamentale. Come spesso accade nel settore tecnologico, gli sviluppatori di videogiochi sono restii a investire su piattaforme con una base utenti limitata e un futuro incerto. Per superare questo ostacolo, Apple potrebbe dover seguire l'esempio di Meta e Sony, investendo direttamente nello sviluppo di titoli di alto livello. Parallelamente, l'azienda starebbe valutando lo sviluppo di un proprio controller, anche se al momento non ci sono piani concreti per il lancio di un accessorio dedicato specificamente al gaming.