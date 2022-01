Apple 'a caccia' di ingegneri Xbox per una propria console

Apple avrebbe sondato l'opportunità di ingaggiare alcuni ingegneri di Microsoft che hanno lavorato per la divisione Xbox e, in particolare, sull'hardware delle console. Lo si apprende da Jez Corden, affidabile giornalista di Windows Central, che ne ha parlato nell'ultimo episodio del podcast The Xbox Two, in cui si raccontano le ultime novità del mondo Xbox.

Dopo Pippin, una nuova console per Apple?

Corden non ha altre informazioni. Non sa neanche se il progetto di Apple sia ancora in corso o se si è trattato di un piano del passato, ora accantonato. Sa solamente che Cupertino è andata in casa Microsoft per ricercare personale specializzato con l'obiettivo di iniziare uno studio di fattibilità per la produzione di una nuova console.

È comunque improbabile che Apple intenda inserirsi in un settore già molto trafficato per la presenza di Sony, Nintendo e della stessa Microsoft. Al tempo stesso, oggi con il termine "gaming" ci si riferisce a molte cose e a forme di intrattenimento anche molto lontane da ciò che è possibile con una tradizionale console. Apple potrebbe valutare un servizio di cloud gaming come Google Stadia o semplicemente un'espansione di ciò che già offre con iPhone e iPad. È quasi certo, comunque, il suo interesse sulle soluzioni di AR/VR.

Quando si associano i termini Apple e console, tutti i giocatori con qualche anno sulle spalle rispolverano da un angolino dei ricordi il "mitico" progetto Pippin, una console fabbricata principalmente da Bandai e uscita nel 1996 per rivaleggiare con Nintendo 64, PlayStation e Sega Saturn. Ma Pippin ebbe così poco successo che Apple decise di toglierla subito dal mercato nel 1998.