Appassionati del mondo Nintendo, occhio a questa offerta: Switch Lite in colore corallo a soli 185 euro

Non è la prima volta che Nintendo Switch Lite scende a 185 euro . Quando succede, si esaurisce velocemente o torna subito su di prezzo. Un motivo in più per approfittarne velocemente, se siete appassionati del mondo Nintendo.

Nintendo Switch Lite dispone di comandi integrati ed è più compatta della versione top di gamma. Non è dotata dello stand integrato per la modalità da tavolo e, trattandosi di una console portatile, non trasmette l’immagine alla TV. Per questo motivo, la confezione non include una base o un cavo HDMI. Un elenco completo delle differenze tra Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite è disponibile sul sito ufficiale.

Con la nuova console è possibile giocare a tutti i titoli per Nintendo Switch compatibili con la modalità portatile, anche se per alcuni di essi ci saranno delle restrizioni. Sul retro della confezione dei giochi e sul sito ufficiale Nintendo è possibile trovare informazioni su quali funzioni e modalità sono compatibili con i vari giochi.