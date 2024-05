Antec Core HS: il 'Ritorno al Futuro' delle console portatili con Windows

Dopo alcune fughe di notizie emerse nei giorni scorsi, alla fine Antec ha deciso di mostrare la sua console portatile in anticipo rispetto al Computex: la Core HS. Così come ROG Ally, MSI Claw o Lenovo Legion Go, anche la Core HS è una handled PC alimentato da Windows, ma con un design completamente diverso da qualsiasi altro concorrente.

La proposta di Antec, infatti, sembra quasi rivolgersi ai giocatori più navigati che hanno vissuto i precursori degli smartphone. Con un display a scorrimento che nasconde una tastiera QWERTY con layout completo, la Antec Core HS ricorda molto da vicino l'aspetto dell'amato Nokia E7.

Un design che apparirà innovativo per i più giovani e a dir poco noto per chi ha superato la soglia dei 30 anni. Tuttavia, non si può negare che riproporre una struttura a tratti quasi vetusta per una console portatile basata su Windows potrebbe rivelarsi un'idea vincente.

Una delle critiche mosse al sistema operativo di Microsoft è proprio l'assenza di un'interfaccia dedicata a questi dispositivi, oltre che una pessima capacità di adattarsi ai display touchscreen. L'aggiunta di una tastiera completa con un joystick per gestire il puntatore ricorda senza dubbio i primi laptop con trackpad, ma potrebbe risultare un ottimo compromesso per questi hardware.

D'altronde, la console di Antec è stata sviluppata in collaborazione con Ayaneo, la quale in questi anni ha maturato un'enorme esperienza nel settore. Al momento la società non ha ancora definito le specifiche né il prezzo, ma quasi sicuramente tutte le informazioni verranno condivise al Computex in programma dal 4 al 7 giugno.