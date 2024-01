Anche Riot Games licenzia: una tendenza che sembra addirittura peggiorare nel 2024

Dopo un 2023 segnato da una quantità di tagli mai vista prima nel settore dei videogiochi, il 2024 sembra prospettarsi perfino peggiore. Stavolta è Riot Games ad annunciare un round di licenziamenti che allontanerà circa 530 persone a livello globale, ovvero l'11% della forza lavoro totale.

"Alcuni dei significativi investimenti che abbiamo fatto non stanno dando i loro frutti" ha spiegato Dylan Jadeja, CEO di Riot Games. "Vogliamo concentrarci su un minor numero di progetti ad alto impatto per portarci verso un futuro più sostenibile".

L'annuncio di Riot giunge a ridosso di un interessante sondaggio condotto durante la GDC (Game Developers Conference) in cui il 56% degli intervistati ritiene che vi siano licenziamenti in vista nella propria azienda. La causa sembra essere condivisa da questi sviluppatori: un riassetto dovuto agli investimenti fuori scala fatti durante la pandemia.

Non a caso Riot chiuderà l'etichetta Riot Forge, nata proprio nel 2019 per collaborare con studi più piccoli e realizzare un maggior numero di titoli legati a League of Legends. A chiudere sarà anche League of Legends Runeterra, un gioco di carte collezionabili che secondo il CEO "non ha funzionato come avrebbe dovuto", mentre parte del team si concentrerà sulla modalità PvE del titolo originale.

Nel frattempo, la società concentrerà le proprie risorse sulle produzioni live service come appunto LoL, Valorant, Teamfight Tactics e Wild Rift. Inoltre, pare stia procedendo piuttosto bene lo sviluppo di Project L, un picchiaduro 2D con i personaggi di League of Legends.

A coloro che saranno direttamente colpiti dai tagli, Riot offrirà un'indennità di 6 mesi che si prolunga in base al tempo di servizio in azienda e altri benefit non meglio specificati. Tuttavia, questo non basterà a placare il clima di preoccupazione ormai diffuso nel settore, che lo scorso anno ha visto oltre 9.000 licenziamenti.

Kotaku, infatti, ha realizzato un tracker che tiene memoria di tutti i posti di lavoro tagliati, e il 2024 si è aperto con ben 3.800 posti di lavoro persi, considerando che non è neanche finito gennaio. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, il nuovo anno si preannuncia davvero critico per i lavoratori in ambito videoludico.