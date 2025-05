Anche questa è una Xbox. Sì, stiamo parlando di PlayStation 5!

A qualche mese di distanza dall'esordio dei giochi Xbox su PlayStation 5, possiamo tirare qualche somma. Quello che sembrava l'ultima speranza di un marchio in caduta si è rivelata in realtà una vittoria assoluta

Siamo certi che, come per le immagini ufficiali, anche una PlayStation 5 marchiata Xbox sarebbe fonte di meravigliosi meme. Eppure, un ritratto di una PlayStation 5 affiancata dalla scritta "Questa è una Xbox" non è così surreale come si potrebbe pensare.

Perché, se da un lato può apparire come una definitiva dipartita dell'hardware Xbox, dall'altro rappresenta la più grande vittoria di Microsoft delle ultime due generazioni di console. E la ragione è piuttosto semplice: come riporta Sony, i giochi più venduti su PlayStation 5 nell'ultimo mese (ma non solo) portano proprio il marchio di Xbox.

Da quando Microsoft ha iniziato a portare le sue (ex) esclusive sulle piattaforme concorrenti, le vendite hanno subito un importante balzo in avanti. Un esempio significativo è senza dubbio Sea of Thieves che per settimane è rimasto in vetta tra i giochi più venduti su PlayStation Store.

Lo stesso si può dire di Forza Horizon 5, attualmente il titolo più venduto in Europa del negozio Sony, seguito dal nuovo The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Minecraft. Situazione analoga negli USA, dove è Oblivion a dominare le vendite seguito da Minecraft e Forza Horizon 5.

Perfino Clair Obscure: Expedition 33 occupa una posizione di rilievo, posizionandosi quarto in Europa e sesto negli USA, sempre su PlayStation Store. Pur non essendo un'esclusiva, il gioco è stato ampiamente promosso da Microsoft ed è disponibile con Game Pass sin dal D1. Non bisogna trascurare neanche Indiana Jones e l'Antico Cerchio che, dopo un periodo di esclusività temporale su PC e Xbox, ha registrato ottime vendite anche per l'ammiraglia di Sony.

Difficile dimenticare, infine, Call of Duty Black Ops 6, ormai una colonna portante per il business di Microsoft, che per un intero trimestre ha occupato la vetta delle classifiche di ambedue le piattaforme (PlayStation e Xbox).

Insomma, basta fare due conti per arrivare alla conclusione che Microsoft è riuscita a rendere qualsiasi piattaforma una Xbox abbracciando in poco tempo l'intera industria e rivoluzionando il concetto di console tradizionale. In conclusione, possiamo affermare che anche PlayStation 5 è una Xbox.