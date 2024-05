AMD FSR 3 e Frame Generation arrivano su console con Immortals of Aveum

Il team di Ascendant Studios ha annunciato il nuovo aggiornamento di Immortals of Aveum che introduce FSR 3 e FMF (Fluid Motion Frame), ovvero la generazione dei frame, su console. L'update è disponibile sia per Xbox Series X|S che per PlayStation 5.

Che le tecnologie di AMD arrivassero anche su console potremmo definirlo quasi inevitabile. La società aveva già rilasciato FSR 3 per le piattaforme da gioco e ha reso sia FSR che FMF open-source, il che garantisce uno sviluppo più rapido e un supporto maggiore.

"Per la prima volta su console, AMD FSR 3 con Frame Generation viene rilasciato oggi per Immortals of Aveum su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Siamo elettrizzati all'idea che Immortals of Aveum sia il primo gioco a implementare questa entusiasmante nuova tecnologia per i giocatori su console, e non ci saremmo riusciti senza i nostri incredibilmente talentuosi partner di Enduring Games" si legge nel comunicato di Ascendant.

Attraverso questo aggiornamento, anche i giocatori su console potranno sperimentare frame rate più elevati grazie all'upscaling temporale unito alla generazione di frame aggiuntivi, rispetto a quelli realmente prodotti dalla GPU, che garantiscono un'esperienza generale più fluida.

Inutile dire che il gioco di Electronic Arts rappresenta solo il primo di quelli che riceveranno l'aggiornamento. Nel frattempo, dal canto suo, Sony sta sviluppando una sua tecnologia di upscaling denominata Spectral Super Resolution.

Della tecnologia di Sony abbiamo già parlato a marzo, in occasione dei primi leak su PlayStation 5 Pro. Nei documenti condivisi da Moore's Law is Dead sono apparse le presunte specifiche dell'ammiraglia potenziata che dovrebbero triplicare la potenza di calcolo, ragione per cui, oltre ad avere pochissime informazioni su PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), non è ancora chiaro se sarà disponibile esclusivamente sulla nuova versione della console.