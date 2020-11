Amazon speciale videogiochi: i migliori affari del Black Friday (DOOM Eternal a 19 Euro)

Per il Black Friday tantissimi sconti sui videogiochi su Amazon, anche quelli appena rilasciati come Watch Dogs: Legion, FIFA 21 e F1 2020 o l'adorato DooM Eternal. La versione PC di DooM Eternal adesso costa addirittura meno di 20 Euro. Affrettatevi se interessati, perché questo prezzo resterà tale per poco e le scorte sono in rapido esaurimento. Di seguito una selezione degli affari che un vero appassionato di videogiochi non dovrebbe lasciarsi scappare, salvo pentirsene successivamente.

DOOM Eternal a 19 Euro è da non lasciarsi scappare