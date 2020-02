Amazon, prezzi incredibili per la Gaming Week: oltre il 50% reale su molti articoli e offerte super su portatili, SSD, monitor e altro ancora

Imperdibili oggi: LG 24GL600F UltraGear, monitor gaming 23.6" Full HD LED, 1920 x 1080, 1ms, Radeon FreeSync 144Hz, , 2x HDMI, 1x Display Port. Meno di 150 Euro (fino a esaurimento scorte), praticamente a metà prezzo!v Ma anche WD MyBook nella versione da 12TB, oltre al portatile HP gaming 15-dc0024nl, dotato di CPU Core i7-8750H, 8 GB di RAM, SATA da 1TB e SSD da 256 GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), display 15,6" FHD IPS antiriflesso. Costava negli ultimi mesi circa 1600 Euro, ogni tanto sceso a 1350 Euro, MAI prima d'ora a 1199 Euro!

Metà prezzo secco per Ultimate Ears Blue 3, speaker portatile bluetooth di ottima qualità, mentre scende sotto i 200 Euro il fantastico display Samsung U28E570D, 28 pollici, UltraHD 4K, 3840 x 2160 pixel, 1 ms, 16:9, 60 Hz, 2160p, LED, AMD FreeSync, 2 HDMI, Display Port. Ottimo il prezzo anche per il display HP 25x, monitor gaming TN, 25" Full HD 1920 x 1080 pixel, Micro-Edge, tecnologia AMD FreeSync, Tempo di Risposta 1 ms, Frequenza 144 Hz, regolabile in altezza, Pivoting 90°.

Davvero numerosi i kit memoria Crucial Ballistix in offerta, vi consigliamo di dare un occhio attento a tutte le offerte facendo click, impossibile fare una scelta , sono davvero molti.

Sarebbe imperdonabile farsi scappare queste offerte relative alle apprezzatissime cuffie ASTRO gaming. Ecco una scelta di tre modelli fra quelli in offerta.

Se cercate un monitor di primo prezzo, attenzione a questi due: il primo, HP 22x, è un 22 pollici Full HD 144Hz, AMD FreeSync, regolabile in altezza. Il modello ASUS, da 24 pollici Full HD, costa veramente poco ed è pensato per chi utilizza per molto tempo il PC, adottando tecnologie per non affaticare la vista. Costa veramente pochissimo.

Vi consigliamo di dare un occhio anche alle sedie gaming perché vengono finalmente vendute a prezzi convenienti. Queste sedie assicurano che la postura sia quella ottimale anche per le lunghe sessioni di gioco o di lavoro: un aspetto assolutamente non da sottovalutare nell'ottica di preservare la salute del proprio fisico.

ASUS si butta nell'arena di questa pazza Gaming Week con diversi monitor ( sconti reali ), ma vi segnaliamo questi ad elevata qualità.

Questi SSD Silicon Power, con interfaccia M.2 PCIe NVMe, sono veramente veloci e affidabili, li abbiamo provati. Il prezzo per questi tagli è ottimo!

Restando in ambito gaming, non lasciatevi sfuggire il prezzo che viene praticato adesso su Nintendo Switch. Si tratta dell'edizione 2019 della console, a un prezzo assolutamente conveniente per la console più venduta nel 2019. Restando in casa Nintendo, il Pro Controller viene adesso venduto al prezzo minimo storico: Con Sistema "HD rumble" integrato e Cavo USB "tipo-C" incluso, consente di godere di esperienze più classiche rispetto ai Joy-Con inclusi nella confezione di Switch. Per quanto riguarda il mondo console, la nuova Nintendo Switch Lite viene adesso venduta a un prezzo molto competitivo, sensibilmente inferiore al prezzo medio degli ultimi 80 giorni. In colore turchese, Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera e con comandi integrati che espande la famiglia Nintendo Switch.

Estremamente interessante anche la PS4 Slim con disco da 1 TB: più di 50 Euro di risparmio rispetto al prezzo medio praticato negli ultimi 80 giorni. Da non lasciarsi sfuggire The Witcher III: Wild Hunt, uno dei migliori giochi di ruolo degli ultimi anni, a soli 20 Euro nella versione PS4.

Ecco una selezione di schede video sicuramente interessanti.