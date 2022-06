Amazon permetterà di acquistare PS5 e Xbox Series X solo su ''invito''! Ecco come funzionerà

Le PS5 e le Xbox Series X non ci sono o almeno sono poco più di un miraggio. Per questo i rivenditori come Amazon stanno correndo ai ripari anche per arginare quel fenomeno che permette agli affaristi di acquistare le console al prezzo di listino per poi rivenderle a prezzo gonfiato vista l'altissima domanda e la pochissima offerta. In questo caso Amazon ha pensato ad un sistema ad ''invito'' per la vendita delle PS5 e Xbox Series X ossia cerca di mettere a tacere il sistema di acquisto automatizzato che sta perversando da tempo.

PS5 e Xbox Series X solo su ''invito'' su Amazon

Amazon prosegue la lotta contro i furbetti del tech che acquistano dispositivi con enorme domanda e scarsissima offerta per poi rivenderli a prezzi gonfiati sui canali secondari. Su eBay oppure su portali di vendita di usato si può trovare davvero di tutto ma in questi ultimi tempi senza dubbio a farla da padrona ci sono le inserzioni di PS5 e Xbox Series X a prezzi che facilmente arrivano anche a più del doppio di quelli di listino.

In questo caso in Giappone Sony decide di combattere questa moda decidendo di far aprire le scatole di fronte al cliente per evitare la rivendita “come nuovo”. Negli Stati Uniti Amazon introduce la vendita a invito e che prevede un funzionamento molto semplice: constatata la probabile indisponibilità della console è possibile tramite il tasto “Richiedi invito” attendere il proprio turno e quando un nuovo lotto di PS5 o Xbox Series X giungerà nei magazzini di Amazon si riceverà una mail che informerà di avere 72 ore di tempo per completare l'acquisto.

Una soluzione che potrebbe effettivamente funzionare nei confronti dei bot che acquistano le console per poi rivenderle a prezzi maggiorati ed una cosa leggermente differente rispetto alla semplice notifica di disponibilità che fino ad oggi abbiamo sempre visto essere presente su Amazon. Sicuramente non è il sistema più efficace per eliminare completamente il sistema di acquisto tramite bot ma di certo può facilitare il compito a chi è davvero interessato all'acquisto per un uso personale. Amazon ha fatto sapere che per il momento il sistema è stato attivato negli USA ma che potrebbe molto presto venire integrato anche nel resto del mondo, compresa Italia.