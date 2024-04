Amazon Gaming Week: occhio ai prezzi di Meta Quest 2, PlayStation 5 Slim e Nintendo Switch OLED

Poter acquistare il visore di Realtà Virtuale Meta Quest 2 a soli 249€ rappresenta un vero e proprio affare. Ha poco da invidiare rispetto al suo successore Meta Quest 3 con display ad alta risoluzione, 128 GB di spazio per l'archiviazione, audio posizionale 3D, hand tracking e il feedback tattile. Inoltre, può essere utilizzato sia in modalità stand-alone che collegandolo al PC per poter godere dei giochi con la grafica più complessa.

Ottimo prezzo anche per la revisione di PlayStation 5, più compatta e con sistema di raffreddamento più efficiente per migliorare le prestazioni. Il controller DualSense è incluso: il tutto a un prezzo decisamente più basso di quello medio delle ultime settimane, che è superiore a 500€ .

Anche la revisione di Nintendo Switch è ora venduta a un prezzo molto valido. Questa gode del display OLED, capace di offrire immagini con colori più brillanti e neri fedeli, il che migliora notevolmente il coinvolgimento nei giochi. Inoltre, lo stand regolabile è più largo di Nintendo Switch, e questo migliora l'esperienza in modalità da tavolo. E poi la base inclusa con Nintendo Switch modello OLED dispone di due porte USB, una presa HDMI utilizzabile per collegare la base alla TV e una nuova porta LAN, per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV.