Amazing Bomberman riporta la serie Konami su mobile: dal 5 agosto su Apple Arcade

Rilasciato su MSX nell'estate del 1983, Bomberman è il primo capitolo della popolare serie giapponese che vede protagonista l'omonimo robottino, intento a superare impegnativi rompicapi a suon di esplosivi. Il franchise di Konami vanta la bellezza di 90 giochi, escludendo le versioni realizzate per i cellulari. Quest'anno il puzzle game si appresta a tornare sui dispositivi mobile con Amazing Bomberman, un inedito episodio dalle caratteristiche uniche.

Amazing Bomberman: a metà tra rompicapo e rhythm game

Il ritorno della serie Konami sui device Apple avverrà domani, 5 agosto, con Amazing Bomberman. La piattaforma scelta dal publisher nipponico è Apple Arcade, servizio in abbonamento che consente agli utenti di iPhone, iPad, Mac e Apple TV di accedere in qualsiasi momento ad una variegata collezione di giochi - ce ne sono più di 200, tutti privi di pubblicità o di acquisti in-app.

Amazing Bomberman ripropone le classiche meccaniche della serie rompicapo, fondendole in questo caso con una coinvolgente esperienza musicale. Il gioco per Apple Arcade "introduce il caos musicale nella storica serie", spiega Konami nel comunicato ufficiale. Le regole alla base del gameplay sono semplici: "mentre i giocatori saranno impegnati a distruggere ostacoli e raccogliere oggetti speciali, gli stage cambieranno in base alle diverse canzoni presenti in-game".

Al lancio, Amazing Bomberman includerà sette livelli giocabili e brani originali composti da artisti giapponesi e internazionali. Oltre alla campagna single player, il gioco presenta un comparto multigiocatore online che permette agli utenti di sfidare i propri amici in vere e proprie battaglie musicali, attraverso la modalità Friend Battle. Superando i puzzle e le altre impegnative sfide, i giocatori potranno collezionare oggetti speciali e item di personalizzazione.

Il nuovo episodio della serie Bomberman sarà disponibile dal 5 agosto in esclusiva per Apple Arcade. Ricordiamo che il servizio della Mela offre un abbonamento dal costo di 4,99€ al mese, con la possibilità di attivare una prova gratuita di 31 giorni. In alternativa, gli utenti iOS possono accedere al servizio tramite i pacchetti Apple One (14,95€/mese, 19,95€ per l'opzione Famiglia).