All'asta una Nintendo Wii placcata d'oro che fu realizzata per la Regina Elisabetta II

Nel 2009 lo sviluppatore THQ aveva realizzato una versione placcata oro 24 carati della console Nintendo Wii, da consegnare in dono alla regina Elisabetta II nel contesto di un'operazione promozionale per la raccolta di minigiochi Big Family Games.

La console fu restituita al mittente per via di una politica piuttosto rigorosa sui regali in vigore a Buckingham Palace. Nel corso del 2017 la console placcata oro è stata acquistata da un collezionista tramite un contatto interno di THQ. L'anonimo proprietario vendette a sua volta il pezzo unico al collezionista olandese Don, proprietario di Consolevariations.

Lo scorso ottobre Don ha provato a mettere all'asta la Wii d'oro su eBay ad un prezzo base di 300 mila dollari. L'asta però è stata chiusa per via di una modifica delle politiche di eBay che prevedeva la segnalazione di account che vendevano articoli a prezzi significativamente lontano dal loro normale prezzo di mercato o dall'intervallo dei prezzi delle aste relative al medesimo bene.

Don ha rimesso all'asta la console, questa volta sulla piattaforma Goldin, che non ha le limitazioni che hanno portato alla chiusura dell'asta su eBay. L'asta sarà attiva fino al 21 maggio, e non è stato stabilito attualmente alcun prezzo fisso: l'ultima offerta, al momento in cui scriviamo, è di 2300 dollari.

Non è inverosimile ipotizzare che la console possa raggiungere offerte più elevate, poiché a differenza di molte console in edizione speciale limitata, qui si tratta di un dispositivo veramente unico e caratterizzato da una particolare storia alle spalle.