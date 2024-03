Alcuni classici EA come Dungeon Keeper, SimCity, Alpha Centauri e Populous approdano su Steam

Alcune decisioni di Electronic Arts degli ultimi anni possono essere criticabili, ma è innegabile che il catalogo giochi di questa software house sia ricchissimo, evidenziando il contributo che ha dato all'evoluzione dei videogiochi. Ora, alcuni di questi classici approdano su Steam, mentre in passato sono stati disponibili solo attraverso le piattaforme di proprietà della stessa EA.

L'elenco completo dei giochi, ora disponibili su Steam con le patch più aggiornate, include:

Command & Conquer - The Ultimate Collection

Sim City 3000 Unlimited

Populous

Populous 2: Trials of the Olympian Gods

Populous: The Beginning

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack

The Saboteur

Come sanno bene gli appassionati, Command & Conquer è uno degli RTS più famosi di sempre. Il gameplay di Command & Conquer si concentra sulla gestione delle risorse, sulla costruzione di basi, sull'addestramento delle truppe e sulla strategia militare in tempo reale. I giocatori assumono il controllo di una delle fazioni in gioco, che può variare da forze militari convenzionali a forze futuristiche.

Sviluppato da Maxis, invece, Sim City mette i giocatori al comando della progettazione, della costruzione e della gestione di una città virtuale. I giocatori devono gestire risorse come energia elettrica, acqua, trasporti, ambiente, economia e soddisfazione dei cittadini. Possono decidere dove costruire strade, zone residenziali, commerciali e industriali, e installare servizi pubblici come scuole, ospedali, stazioni di polizia e vigili del fuoco.

In Populous, invece, i giocatori assumono il ruolo di una divinità con poteri e il loro obiettivo principale è guidare e proteggere la propria popolazione umana, aiutandola a crescere e prosperare. I giocatori possono manipolare il terreno, creare terremoti, innalzare e abbassare il livello dell'acqua e scatenare disastri naturali per influenzare gli avversari.

I giocatori con qualche anno in più ricorderanno con entusiasmo anche Dungeon Keeper. Il suo gameplay combina elementi di gestione delle risorse, costruzione della base e strategia in tempo reale. I giocatori devono scavare corridoi, stanze e trappole all'interno del loro dungeon per attrarre mostri e creature malvagie, nonché proteggere il proprio tesoro dalle incursioni degli eroi. Possono anche addestrare e potenziare le proprie creature per difendere il dungeon e attaccare le città circostanti. Sia Populous che Dungeon Keeper sono stati creati da Peter Molyneux, noto per la sua visione creativa e il suo coinvolgimento nello sviluppo di giochi rivoluzionari.

Ma, fra questi, il gioco a cui il sottoscritto ha dedicato più tempo è senza dubbio Alpha Centauri. Si tratta di una sorta di rivisitazione di Civilization, realizzata con la supervisione dello stesso Sid Meier, ma ambientata nello spazio, dove i giocatori dovevano affrontare sfide che riguardavano il terraforming, i rapporti diplomatici, la gestione delle città, la creazione di un esercito, le finanze e molto altro ancora.

Infine, The Saboteur è un videogioco di azione-avventura in terza persona sviluppato da Pandemic Studios e rilasciato nel 2009. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, si svolge principalmente a Parigi durante l'occupazione nazista.

Questi giochi possono ora essere acquistati su Steam a prezzi irrisori: si va dai 2 euro necessari per Alpha Centauri fino ai circa 10 euro per il pacchetto comprendente i vari capitoli di Command & Conquer. Per altri dettagli sull'approdo di questi giochi su Steam vi rimandiamo a questo indirizzo.