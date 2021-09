Alan Wake Remastered senza ray tracing e HDR, ma con NVIDIA DLSS

L'implementazione del ray tracing e dell'HDR nel nuovo Alan Wake Remastered avrebbe richiesto troppo tempo. Lo si legge in un post sul sito ufficiale del gioco dove gli sviluppatori di Remedy parlano dei dettagli tecnici di questa remaster. "Siamo fiduciosi che la grafica del gioco possa essere bella anche senza ray tracing e HDR", sostengono.

Alan Wake Remastered: requisiti hardware

Alan Wake Remastered contemplerà invece il supporto a NVIDIA DLSS, la tecnica di rendering che permette al motore grafico di renderizzare le immagini a una risoluzione nativa inferiore per poi procedere all'upscaling, senza degrado qualitativo grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale.

Ci sarà anche il supporto ai monitor ultrawide, per poter giocare a 21:9 (anche se le sequenze di intermezzo cinematografiche rimarranno in 16:9). Diverse opzioni grafiche tipiche del PC saranno al contempo presenti, per un progetto che vuole portare un gioco di 11 anni fa all'attenzione di un pubblico più giovane. Divulgati anche i requisiti hardware:

Requisiti minimi

CPU: i5-3340 o equivalente

GPU: Nvidia GeForce GTX 960 o AMD Equivalente. 2GB VRAM.

RAM: 8 GB o superiore

OS: Win 10 64-bit

Requisiti raccomandati

CPU: i7-3770 o equivalente

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD Equivalente. 4GB VRAM

RAM: 16 GB

OS: Win 10 64-bit

Alan Wake Remastered arriverà il 5 ottobre nei formati PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Su PS4 Pro sarà possibile scegliere tra la modalità performance (60fps) o quella che privilegia la qualità (4K a 30fps). Su PS4, invece, il frame rate sarà in ogni caso limitato a 30fps, mentre su PC, ovviamente, sarà illimitato. Anche su Xbox One X sarà presente una scelta del genere, con la modalità performance che girerà a 1080p / 60fps e la modalità qualità in 2160p (4K) / 30fps / 4x MSAA. Su PS5 e Xbox Series X, invece, presente la sola modalità in 2160p (4K) / 60fps / 4x MSAA. Altri dettagli su Alan Wake Remastered si trovano qui.