Alan Wake 2: primo filmato di gameplay esteso

Durante la Summer Game Fest, Sam Lake, direttore creativo di Remedy Entertainment, ha mostrato per la prima volta in formato esteso un filmato di gameplay dell'atteso Alan Wake 2, dalla durata superiore ai 3 minuti. Il gameplay di Alan Wake 2 era già stato rivelato qualche giorno fa al PlayStation Showcase, ma era inframezzato a sequenze di narrazione.

L'annuncio ufficiale del gioco invece era arrivato nell'edizione 2021 dei The Game Awards. Sono passati 13 anni dal rilascio del primo Alan Wake, intervallo di tempo in cui Remedy ha rilasciato altri importanti titoli come Control (che avrà un seguito) e Quantum Break.

Nel nuovo filmato, vediamo in azione la co-protagonista di Alan Wake 2, l'agente dell'FBI Saga Anderson. Lei mette a rischio la sua stessa vita per risolvere l'intrigo su una serie di omicidi nel nord-ovest del Pacifico, in una piccola cittadina di nome Bright Falls, mentre l'autore di romanzi horror Alan Wake tenta di riscrivere la sua realtà per sfuggire alle profondità di Dark Place, una versione da incubo di New York City.

Il rilascio di Alan Wake 2 è previsto per il prossimo 17 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Quanto alla Summer Game Fest, si tratta di un evento ricorrente, una sorta di riproposizione della serata dei The Game Awards ma in chiave estiva. Con tanti annunci e sorprese per gli appassionati, la ritroviamo dal 2020 con la conduzione di Geoff Keighley, il giornalista che l'ha ideata e che la organizza con lo scopo di celebrare tutta l'industria dei videogiochi.