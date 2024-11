Alan Wake 2 ha coperto i costi di sviluppo al termine del supporto da parte di Remedy

Alan Wake 2 ha finalmente coperto i costi di sviluppo, ma non ha ancora generato royalties. Nel frattempo, Remedy è concentrata sul nuovo FBC: Firebreak, Control 2 e Max Payne 1&2 Remake sviluppato e pubblicato con Rockstar Games.

A circa un anno dal suo rilascio, Alan Wake 2 ha prodotto sufficienti entrate da coprire quasi del tutto i costi di sviluppo e marketing. È quanto riportato nell’ultimo rapporto per gli investitori stilato da Remedy che si ritiene pronta all’autopubblicazione già dal 2025.

In particolare, il CEO della società Tero Virtala ha spiegato che è stato fondamentale l’accordo con Annapurna che consentirà di rendere Control 2 un grande gioco. A questo, tra i progetti in sviluppo, si affianca Max Payne 1&2 Remake sviluppato e pubblicato in collaborazione con Rockstar Games che ne detiene i diritti.

Nel frattempo, il supporto di Alan Wake 2 è giunto definitivamente al termine con il rilascio della sua ultima espansione, The Lake House, e l’uscita della Physical Deluxe Edition. Il team adesso è concentrato sul recentemente annunciato FBC: Firebreak, un progetto multiplayer che espande l’universo di Control.

Il gioco farà vestire i panni di un agente della FBC e consentirà ai giocatori di unirsi a due amici per abbattere schiere di nemici con armi stravaganti. Si tratta di un FPS cooperativo che, tuttavia, non sarà né gratuito né un live-service, ma sarà proposto come gioco premium.

In generale, Remedy ha spiegato che sia Alan Wake che Control rappresentano i due franchise al centro dell’attività aziendale e saranno fondamentali anche per il futuro dello studio. I due universi continueranno ad essere espansi, partendo proprio dal succitato spinoff multiplayer che sarà disponibile dal prossimo anno per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Game Pass.