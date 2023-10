Alan Wake 2 avrà anche DLC gratuiti: parola di Same Lake, direttore creativo di Remedy

Durante la EGX, la fiera britannica dedicata ai videogiochi organizzata da Gamer Network, il direttore creativo di Remedy ha confermato il rilascio di DLC gratuiti per Alan Wake 2. In particolare, Sam Lake ha sottolineato che ci saranno numerose attività da portare a termine dopo aver finito la campagna.

Naturalmente, i contenuti aggiuntivi andranno a sommarsi alle due grandi espansioni post-lancio annunciate all'inizio di quest'anno. Insomma, Alan Wake 2 promette un endgame piuttosto ricco anche per chi deciderà di non acquistare i pacchetti a pagamento.

Il gioco sarà un sequel diretto del primo capitolo, rilasciato originariamente come esclusiva Xbox 360. Come mostra il trailer, infatti, ritroveremo un Alan Wake invecchiato e più maturo che dovrà affrontare un nuovo incubo. In Alan Wake 2 saremo trasportati nella cittadina di Bright Falls insieme all'agente Saga Anderson che ci aiuterà a indagare su una serie di omicidi e oscuri rituali.

Il gioco sarà rilasciato alla fine di questo mese, il 27 ottobre. Un aspetto curioso è che non saranno disponibili copie fisiche, ma potrà essere acquistato esclusivamente in digitale anche su console. Nel caso degli utenti PC, invece, Alan Wake 2 sarà distribuito sull'Epic Games Store.

Vi ricordiamo, inoltre, che chi fosse intenzionato ad aggiornare il proprio computer o sostituirlo con uno nuovo (preassemblato o meno), può ottenere Alan Wake 2 gratuitamente acquistando una scheda video NVIDIA GeForce RTX serie 40 entro il 13 novembre.