Al via i Saldi Estivi di Steam: sconti su Mass Effect, Cyberpunk 2077, Battlefield V e tantissimi altri giochi

Migliaia di giochi in saldo su Steam da adesso fino all'8 luglio alle ore 19. Sono partiti, infatti, i Saldi Estivi sul servizio di distribuzione di Valve, un evento che abitualmente attira tantissimi giocatori che magari si sono persi qualche perla al lancio. E gli sconti sono notevoli, oltre a riguardare giochi di qualsiasi tipo, dai più piccoli alle produzioni blockbuster.

Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077, Battlefield V in saldo su Steam

Fra gli sconti più rilevanti dei Saldi Estivi 2021 troviamo un -50% su Halo: The Master Chief Collection (ora a 19,99€) e un 17% sul nuovissimo Mass Effect: Legendary Edition (ora a 49,79€). E poi il gioiellino Hades a 14,69€, con uno sconto del 30%, e Horizon Zero Dawn a 29,99€ (-40%).

Battlefield V ora costa 14,99€, mentre Valheim è sceso a 15€. Scontato di un terzo i prezzi di Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2, che scendono entrambi a 40€. Dimezzati, invece, i prezzi di Sekiro: Shadows Die Twice e di No Man's Sky, mentre gli sconti arrivano al 75% nei casi di Alien: Isolation (costa solo 9,24€) e Dark Souls III (14,99€). Per DooM Eternal, invece, lo sconto è del 67% (19,79€).

Queste le produzioni più importanti, ma adesso sono in sconto su Steam letteralmente migliaia di titoli e scorrendo il catalogo del servizio di Valve sicuramente vi imbatterete in qualcosa di molto interessante per voi.