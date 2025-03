Age of Mythology: Retold  Immortal Pillars: ecco com'è l'espansione della nuova versione di uno dei migliori RTS di sempre

Age of Mythology: Retold è il perfezionamento di uno degli RTS più belli mai pubblicati. La rimasterizzazione proposta dai Microsoft Studios offre un tuffo nel passato, ma garantisce un rinnovamento quasi completo che migliora non solo il comparto tecnico, ma anche il gameplay. E ora è disponibile la sua espansione

Uscito nello scorso novembre, Age of Mythology: Retold (qui la recensione) è la riedizione dello strategico mitologico rilasciato originariamente nel 2002 per Windows che ha stravolto le regole a cui Age of Empires aveva abituato i propri giocatori. Age of Mythology è considerato come uno dei migliori strategici in tempo reale di sempre (la versione originale venne realizzata da Ensemble Studios) e la versione moderna, affidata a World's Edge e Forgotten Empires, si è prefissata non solo l'obiettivo di renderlo godibile anche al pubblico più giovane, ma anche di far rivivere agli appassionati atmosfere e meccaniche che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dei videogiochi.

Age of Mythology: Retold si espande, ecco Immortal Pillars

Ora Microsoft rende disponibile l'espansione di Retold, conosciuta con il titolo di Immortal Pillars, che abbiamo avuto modo di provare con qualche giorno di anticipo rispetto al rilascio ufficiale. Questo ci dà modo di fornire un giudizio, tra le altre cose, raffrontando questo rilancio di Age of Mythology con quello che fu il gioco originale.

Immortal Pillars, così come aveva fatto una delle espansioni del titolo del 2002 (Tale of the Dragon), accoglie la mitologia cinese con un pantheon composto da dodici divinità, ognuna con poteri unici in grado di influenzare lo sviluppo delle partite. Tra queste, spiccano Fuxi, capace di potenziare la crescita delle città con la sua Primavera di Pesco, e Gonggong, che scatena il Diluvio Universale per alterare il campo di battaglia.

Si tratta di una rivisitazione della meccaniche che regolavano le divinità nel gioco originale. Mentre nel passato l'abilità divina era utilizzabile una volta per partita, invece, ora propendere per una divinità piuttosto che un'altra caratterizza tutta la progressione di gioco. In Retold, infatti, ciascuna divinità fornisce dei bonus e un'abilità speciale durante le partite con un countdown che aumenta dopo ogni utilizzo. Per intenderci, le divinità modificano l'andamento di gioco con la stessa profondità che si avrebbe in un normale RTS scegliendo una fazione piuttosto che un'altra.

L'introduzione di nuove unità mitologiche, ispirate a leggende e creature tradizionali cinesi, aggiunge inoltre ulteriore profondità strategica al gameplay. Il Qilin, in grado di lanciare fiamme, e il Taotie, feroce bestia che divora i nemici per restituirli sotto forma di esplosioni di fuoco, sono solo alcuni esempi della varietà offerta dall'espansione. Questo aumenta ulteriormente le possibilità di gioco e la profondità strategica, portando i giocatori a individuare nuovi equilibri.

Una campagna immersiva tra miti e leggende

L'espansione include una campagna strutturata in nove livelli, interamente dedicata alla mitologia cinese. Ogni missione propone una narrazione ispirata alle leggende dell’antico impero, e porta i giocatori a confrontarsi con divinità e creature leggendarie. Questa aggiunta permette non solo di approfondire la conoscenza della cultura cinese, ma anche di esplorare nuovi approcci tattici.

Anche gli edifici e i paesaggi riflettono l'ambientazione cinese, ricreando un'atmosfera coinvolgente e profonda che segna un cambiamento netto rispetto alle ambientazioni del Retold originale. Unità distintive e bonus a tema completano una ricostruzione visiva di pregevole livello, che mette la Cina al centro dell'intera produzione.

Mappe e ambientazioni inedite

Sette nuove mappe arricchiscono l'offerta di Immortal Pillars, e propongono vari biomi ispirati ai paesaggi più caratteristici della Cina. Dalle foreste di bambù alla Via della Seta, fino alla monumentale Grande Muraglia, ogni ambientazione presenta sfide differenti che obbligano i giocatori ad adattare le proprie strategie. La varietà degli scenari contribuisce a rendere ogni partita dinamica e visivamente affascinante.

Disponibilità e Cross-Play

Immortal Pillars segna anche il debutto di Age of Mythology: Retold su PlayStation 5, una strategia che Microsoft Xbox sta perseguendo da tempo allo scopo di ampliare ulteriormente il bacino di utenza dei propri giochi. Il supporto al cross-play tra PC, Xbox Series X|S e PS5 consente ai giocatori di sfidarsi indipendentemente dalla piattaforma che usano e migliora l’accessibilità del titolo grazie a una community più ampia.

Chi possiede la Premium Edition di Age of Mythology: Retold potrà accedere all’espansione senza costi aggiuntivi, mentre per tutti gli altri è già possibile effettuare il preordine tramite Steam, Microsoft Store e Xbox.

Conclusioni

Immortal Pillars arricchisce Age of Mythology: Retold con una civiltà dal forte impatto culturale, con nuove divinità e unità mitologiche capaci di variare le strategie di gioco. La campagna narrativa e le mappe inedite offrono un’esperienza rinnovata, senza snaturare il fascino che ha reso il titolo un punto di riferimento nel genere. L’arrivo su PlayStation 5 e il supporto al cross-play rappresentano un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del franchise e rendono questa esperienza di gioco ancora più accessibile e coinvolgente.

In definitiva, a oltre vent'anni dal suo debutto, Age of Mythology rimane uno degli RTS più apprezzati e influenti del genere. L'edizione originale, pur risentendo del passare del tempo, è ancora piacevole per gli appassionati. Age of Mythology: Retold, grazie al Bang Engine, migliora notevolmente la parte tecnica e mantiene fedele l'aspetto originale pur offrendo un'esperienza più moderna.

Questa edizione si presenta come un'esperienza quasi nuova, ideale sia per i veterani che per i nuovi giocatori. Non si tratta solo di texture in alta definizione e animazioni migliorate, ma anche di un gameplay rinnovato che corregge le debolezze dell'originale, il che rende Retold più simile a un remake che a una semplice rimasterizzazione. I nuovi giocatori potranno vivere per la prima volta le avventure di Arkantos, mentre i veterani troveranno nuovi stimoli grazie al miglior bilanciamento e alle nuove funzionalità, tra cui una interfaccia semplificata che rende il gioco più accessibile.