Activision e Call of Duty, la CMA si schiera con Microsoft: decisione 'irrazionale' per Sony

Nell'ambito dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, l'antitrust britannica ha recentemente fatto dietrofront circa la sua posizione: per la CMA (Competition and Markets Authority), l'operazione non comporta rischi di non concorrenzialità. Senza troppe sorprese, la risposta della CMA è stata accolta positivamente da Microsoft, ma non da Sony. Stando agli ultimi report, la compagnia giapponese si è dichiarata a dir poco sorpresa dalla nuova decisione del regolatore britannico, al punto da definirla "irrazionale".

Sony preoccupata del 'sabotaggio' di COD su PlayStation

Dopo le dovute analisi, la CMA ha concluso che le perdite derivanti dall'esclusività di un importante brand quale Call of Duty sarebbero "eccessive" e, di conseguenza, "sconvenienti" tanto per Microsoft quanto per Sony. Dichiarazione con cui l'ente britannico ha di fatto ribaltato quanto espresso all'inizio dello scorso mese e che si basava, a detta di Redmond, "su un calcolo errato".

Microsoft ha naturalmente accolto le riconsiderazioni della CMA in maniera positiva, ribadendo di non aver intenzione di "negare o degradare" l'accesso a Call of Duty o a qualsiasi altro contenuto prodotto da Activision su PlayStation. "Una tale strategia entrerebbe in diretto contrasto con gli interessi dei giocatori nel Regno Unito e in tutto il mondo", dichiara la compagnia statunitense. "Piuttosto che limitare la scelta o l'accesso, Microsoft intende utilizzare la fusione per portare più giochi a più persone su più piattaforme e dispositivi".

Eppure, Sony sembra sentirsi ancora più vulnerabile dopo l'ultima decisione dell'antitrust e definisce il cambio di posizione della CMA "sorprendente, senza precedenti e irrazionale". In una risposta di ben 11 pagine, la società giapponese ha elencato in maniera dettagliata i presunti errori che il regolatore britannico avrebbe commesso nelle sue recenti rivalutazioni, così come ha nuovamente sottolineato i rischi di monopolio e i danni alla concorrenza.

Sony is still arguing that Microsoft could sabotage Call of Duty on PlayStation, and even points out @digitalfoundry comparisons, forum discussions, and more https://t.co/nYx9LI2JEZ pic.twitter.com/0LhZLYQdZM — Tom Warren (@tomwarren) April 6, 2023

Per Sony, nelle sue conclusioni provvisorie la CMA avrebbe ignorato "senza una valida ragione" l'analisi di altre prove riguardo gli incentivi che Microsoft otterrebbe allontanando Call of Duty dalle piattaforme PlayStation. "Per giungere a una decisione solida, la CMA dovrebbe rivedere l'analisi degli incentivi e della preclusione parziale di Microsoft, correggendo gli errori individuati in questo documento", si legge nella risposta ufficiale di Sony.

In uno dei numerosi punti toccati dalla compagnia di PlayStation, quest'ultima ritiene che Microsoft potrebbe 'sabotare' Call of Duty sulle console Sony limitando la qualità dei giochi del franchise o, quantomeno, impedendo che questi titoli possano accedere a tutte le funzionalità della piattaforma. "Microsoft non avrebbe alcun incentivo a sfruttare (con COD) le funzioni avanzate di PlayStation non presenti su Xbox". La casa giapponese evidenzia inoltre il timore che il suo 'rivale' possa aumentare il prezzo dei giochi, rilasciarli in ritardo o addirittura renderli disponibili solo su Game Pass "senza danneggiare la competizione tra PlayStation e Xbox".