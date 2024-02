A 229 (offerta a tempo) è imbattibile: monitor gaming ASUS TUF curvo, 27 pollici, 2560x1440 pixel, 165Hz!

Se state cercando un bel monitor gaming con risoluzione superiore alla classica Full HD, fermatevi 3 minuti e considerate questa super offerta Amazon. Questo bellissimo ASUS TUF non lo avevano scontato nemmeno al Black Friday! È un 27" WQHD 2560x1400 pixel a 165Hz, VA, curvo, per riassumere all'osso le caratteristiche, oggi in offerta a tempo a soli 229€ !

Perché è una bella offerta: vi evitiamo il giro su Amazon e online, più che altro lo abbiamo fatto noi ovviamente, prima di suggerirvelo. A questa cifra, oggi, non si trova nulla di simile, se si cerca un marchio blasonato. Ma anche puntando su marchi meno noti non si arriva a 229€, con tutto il carico di dubbio che un marchio poco noto comporta.

Parlando un po' più approfonditamente di caratteristiche tecniche, oltre alla già citata diagonale di 27" e risoluzione WQHD di 2560x1440 pixel, citiamo il raggio di curvatura di 1500R, tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) per un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), FreeSync Premium, supportata da porte DisplayPort e HDMI.