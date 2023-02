3 modi di giocare a Company of Heroes 3 [VIDEO]

In questo video tre sviluppatori di Relic Entertainment mostrano lo svolgimento della missione nella città italiana di Anzio evidenziando le varie opportunità tattiche a seconda dello stile di gioco scelto. Come da tradizione della serie, anche Company of Heroes 3 offrirà una sfida impegnativa con l'obiettivo di soddisfare i più impegnati appassionati di strategici in tempo reale.

Nella prima parte del walkthrough, il senior mission designer, David Milne, crea una barriera difensiva grazie all’artiglieria indiana britannica e ai fucilieri d'élite anti-fanteria dei Gurkha. Utilizzando la squadra di mortai pesanti ML da 100 mm, i giocatori possono sfruttare l'abilità razzo di segnalazione per esplorare il campo di battaglia e scoprire le postazioni nemiche. Una volta individuati gli obiettivi, si spara dalla postazione di artiglieria BL5.5 sfruttando la sua abilità di sbarramento delle esplosioni aeree.

Nella seconda parte del walkthrough, il game designer ed ex redattore di Gamemag Marco Fiore schiaccia le forze naziste con l'aggressiva divisione americana aviotrasportata Airborne, travolgendo il nemico grazie alla superiorità numerica e alla potenza degli aerei. Anzio è una missione difficile per le truppe aviotrasportate, che devono creare cortine fumogene sulle postazioni nemiche per avvicinarsi abbastanza da lanciare cariche satchel sui cannoni antiaerei. Successivamente, Fiore utilizza il sistema Veterancy di COH3 per potenziare le sue unità a metà partita, scegliendo l'abilità di occultamento per la sua squadra di paracadutisti armati di bazooka. Appena le sue unità giungono sul posto, riescono a indebolire un carro armato Tiger tedesco sferrando colpi multipli alla sua corazza laterale e interrompendone rapidamente la ritirata con un mitragliamento aereo.

Infine, la game designer Lisa Ngyuen sceglie l'approccio metodico della British Armoured Company, che può schierare sul campo di battaglia alcuni dei più grandi carri armati della Gran Bretagna, come il Churchill Black Prince. Oltre a poter contare su un potente cannone da 17 libbre, il Churchill è anche in grado di creare un'ampia cortina fumogena per garantirsi una fuga rapida. Per concludere, conviene mantenere un equilibrio tra fanteria e veicoli e raggrupparli per un fuoco di copertura ottimale.

Company of Heroes 3 è in arrivo su PC il 23 febbraio.