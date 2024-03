1997 Fuga da New York: un videogioco sarebbe in sviluppo

Il celebre film di John Carpenter, 1997 Fuga da New York, sarebbe destinato a diventare un videogioco. Emergono infatti delle prime immagini del progetto, rigorosamente non confermato a livello ufficiale, che sarebbe in lavorazione presso Slipgate Ironworks, sviluppatore di videogiochi con sede a Madison, Wisconsin, negli Stati Uniti. Fondata nel 1996, l'azienda è diventata nota soprattutto per il suo coinvolgimento nello sviluppo di videogiochi nel genere degli sparatutto in prima persona. È particolarmente nota per il suo lavoro su Quake Live, la versione basata su web browser del celebre FPS.

A giudicare da queste immagini, anche il videogioco di 1997 Fuga da New York sarebbe uno sparatutto in prima persona, ma è ancora azzardato fare previsioni vista la pochezza delle informazioni a nostra disposizione.

Uuscito nel 1981, 1997 Fuga da New York è un film di fantascienza ambientato in un futuro distopico in cui Manhattan è diventata una prigione. Il protagonista, interpretato da Kurt Russell, è un criminale di nome Jena Plissken (Snake nella versione originale in inglese), che viene inviato in missione per salvare il presidente degli Stati Uniti, tenuto prigioniero in quella che è diventata la prigione di Manhattan.

Il film è noto per la sua ambientazione cupa, per la sua colonna sonora suggestiva e per l'iconica interpretazione di Kurt Russell nel ruolo di Jena Plissken. Inoltre, ha influenzato numerosi altri film e opere di fantascienza, contribuendo a definire il genere dei film d'azione post-apocalittici. La sua atmosfera unica e la sua narrazione avvincente lo hanno reso un cult del cinema.