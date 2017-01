Xcom UFO Defense gratuito ancora per qualche ora

Humble Store offre adesso l'apprezzato gioco a turni Xcom UFO Defense, vale a dire Xcom Enemy Unknown, come download gratuito tramite Steam. Non è la prima volta che il celebre videogioco di strategia sviluppato da MicroProse Software e rilasciato originariamente nel 1995 viene offerto gratuitamente, ma se non lo possedete fareste meglio ad aggiungerlo alla vostra libreria. Nonostante si tratti di un gioco particolarmente vecchio merita ancora molto in termini di profondità strategica e di possibilità di gioco.

Alterna la parte puramente strategica a quella gestionale, in cui il giocatore deve affinare le tecnologie e allenare gli agenti in modo che possano rallentare l'invasione aliena.

Ricordiamo che sempre su Humble Store è in corso un'iniziativa parallela inerente il videogioco di ultima generazione Xcom 2, ovvero la variante moderna di questo grande classico del passato. Xcom 2 si può ottenere per 12 dollari come abbiamo spiegato qui.