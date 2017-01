Xcom 2 a un prezzo decisamente conveniente grazie a Humble Monthly

Humble Store applica adesso un'iniziativa particolarmente interessante all'interno della campagna abbonamenti al servizio Humble Monthly. Come di consueto, infatti, chi si abbona al servizio riceve immediatamente un gioco in omaggio, ma per il mese di febbraio la promozione è ancora più ghiotta del solito, visto che viene offerto l'irrinunciabile, a nostro modo di vedere le cose, Xcom 2.

Basta sottoscrivere l'abbonamento mensile di 12 dollari per poter riscattare senza costi aggiuntivi Xcom 2. Nel prezzo sono inoltre inclusi altri giochi, meno importanti ma presumibilmente comunque di interesse, che verranno rivelati il prossimo 3 febbraio. L'abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento e, come tutte le iniziative di Humble Store, ha anche una connotazione benefica (il 5% dell'importo versato da ogni giocatore viene devoluto in beneficenza).

Xcom 2 è uno dei giochi più profondi degli ultimi anni, visto che i giocatori devono portare avanti una folta squadra di agenti operativi con la possibilità di personalizzarli nel dettaglio per quanto riguarda equipaggiamento e abilità. L'ottimo sistema di combattimento a turni, inoltre, permette di imbastire tattiche complesse e variegate.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla recensione di Xcom 2.