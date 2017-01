Xcom 2: disponibile la fan mod gratuita Long War 2

2K Games informa gli appassionati che la mod gratuita Long War 2 per Xcom 2 è adesso disponibile attraverso Steam Wokshop. Offrei ai giocatori una campagna più lunga rispetto a quella del gioco originale con circa 100/120 missioni, ma anche nemici più intelligenti e nuove classi per gli agenti Xcom coinvolti sul campo di battaglia.

Solo apparentemente è una semplice mod: 2K e Firaxis Games hanno infatti aiutato gli sviluppatori Pavonis Interactive a rifinire questo prodotto. Pavonis aveva già raccolto il consenso degli appassionati con la prima Long War per l'Xcom Enemy Unknown originale, ottenendo peraltro la fiducia degli autori di Xcom.

Xcom 2 è disponibile anche su PS4 e Xbox One, ma la possibilità di installare le mod è limitata alla versione PC. Le mod sono molto importanti per incrementare la longevità dei videogiochi e mantenere alto l'interesse degli appassionati. Lo insegnano i casi Counter-Strike e Team Fortress, che originariamente erano delle mod di Half-Life, o di DOTA con Warcraft III. Ma si possono citare i vari The Elder Scrolls, Fallout, Grand Theft Auto. Oltretutto per quanto riguarda Counter-Strike e Team Fortress, Valve ingaggiò i membri dei rispettivi team di sviluppo e mise i due titoli al centro della sua strategia di crescita come è oggi evidente a tutti.

Xcom 2 si è piazziato in nona posizione nella classifica di Hardware Upgrade dei dieci migliori videogiochi dl 2016.