Prototipo di Super NES all'asta: superati 31.000 euro, ma mancano ancora 5 giorni alla chiusura

Di recente è stato messo all'asta un raro prototipo di Super NES indirizzato agli sviluppatori che al momento della scrittura di questo articolo ha raggiunto offerte per 5.000.999 yen, l'equivalente di 31.406 euro. Tuttavia, mancano ancora 5 giorni alla chiusura dell'asta e, come potete immaginare, il prezzo è destinato drasticamente a salire.

Conosciuto come SNES, Super NES o Super Famicon, il Super Nintendo Entertainment System è una console a 16-bit rilasciata all'inizio degli anni '90, prima in Giappone e successivamente giunta in Europa.

Rappresenta una delle piattaforme di maggiore successo per la società di Kyoto ricordata per alcune delle produzioni più iconiche di Big N, alcune delle quali sono state riproposte in una versione rinnovata in tempi recenti, come The Legend of Zelda: A Link to the Past o Mario World.

Nel caso specifico, parliamo di un development kit con ancora l'adesivo in perfette condizioni sul lato inferiore. Rispetto alla versione definitiva arrivata sul mercato, il prototipo in questione presenta alcune piccole differenze, come il pulsante di accensione che in questo caso è rosso, ma non solo.

Nella parte laterale è possibile notare un jack da 3,5 mm per le cuffie al quale è affiancata una rotella per la regolazione del volume. Infine, anche la porta di espansione mostra un posizionamento diverso: si trova sul lato frontale invece che su quello posteriore.

Il prototipo appare in condizioni quasi perfette, escludendo alcuni piccoli segni di usura dovuti probabilmente più all'età che all'utilizzo. Va comunque sottolineato che si tratta di un dei tre prototipi mostrati da Nintendo in quegli anni, ma evidentemente molto ambito dato che le offerte crescono di minuto in minuto.