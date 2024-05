Hades 2 già rilasciato su PC in Early Access: debutto a sorpresa per il roguelike

Tra i titoli più attesi dai videogiocatori, Hades 2 è anche il primo sequel mai sviluppato da Supergiant Games, software house indipendente che ci ha regalato perle quali Bastion, Transistor e, per l'appunto, Hades. Il roguelike che vede protagonista Zagreus, figlio di Ade, era stato 'lanciato' alla fine del 2018 in Early Access su PC raccogliendo i favori di pubblico e critica, prima ancora di essere completato e rilasciato nella sua versione definitiva nel 2020.

Per Hades 2, Supergiant ha scelto di adottare nuovamente la formula dell'accesso anticipato, offrendo agli utenti la possibilità di provare il nuovo gioco e di fornire il loro feedback per perfezionare il secondo capitolo. In questo momento, come specificano gli sviluppatori stessi, mancano ancora dei contenuti, così come il vero finale della storia: facciamo chiarezza.

L'ambizioso sequel di Hades è ora disponibile su PC

Il debutto di Hades 2 su PC è avvenuto ieri sera, sorprendendo un po' tutti. Il gioco è ora disponibile al download su Steam e Epic Games Store a 28.99 euro, un prezzo che, a detta di Supergiant Games, potrebbe anche aumentare in prossimità del rilascio completo.

Tutte le informazioni più rilevanti ci vengono date dalle pagine ufficiali del gioco sui due marketplace appena menzionati. Qui gli sviluppatori raccontano che stanno lavorando attivamente al secondo capitolo di Hades da più di tre anni e, parlando del lancio in accesso anticipato, spiegano che la versione attuale può già contare su una buona mole di contenuti, ma anche che c'è ancora tanto spazio per le implementazioni da integrare tramite i feedback.



Supergiant afferma che la versione Early Access di Hades 2 "ha già più aree, nemici e personaggi interamente doppiati rispetto alla versione completa del primo Hades". Ciononostante, gli sviluppatori devono ancora lavorare sulla creazione di intere aree di gioco, ulteriori NPC alleati e nemici, così come meccaniche di gioco ed importanti eventi narrativi.

Il team di sviluppo punta alla massima trasparenza nelle comunicazioni con la community e, pertanto, approfondisce quelle che sono le differenze tra la versione 'preliminare' e quella che vedremo al lancio. "La versione completa di Hades 2 avrà gameplay e contenuti più espansi e rifiniti rispetto alla versione in accesso anticipato, oltre agli Achievement di Steam e al vero finale della trama", scrive Supergiant. Se vorrete godervi appieno la nuova storia di Melinoë, principessa degli Inferi e sorella di Zagreus, vi converrà attendere il gioco completo.

Nella fase Early Access verranno rilasciati "a distanza di qualche mese" diversi corposi aggiornamenti che introdurranno "aggiunte di gameplay e nuovi contenuti"; non mancheranno patch correttive per eventuali problemi. Il primo major update arriverà nel corso del 2024.

Ricordiamo che anche il primo Hades era stato lanciato seguendo la modalità dell'accesso anticipato. Supergiant Games è convinta che anche il secondo capitolo possa trarre beneficio dai costanti feedback forniti dai giocatori: il team indipendente prevede che Hades 2 "rimanga in accesso anticipato almeno fino al termine del 2024" e dichiara di non avere in mente una data specifica per il rilascio della versione completa. Considerando che il primo capitolo è stato rilasciato circa due anni dopo il debutto in Early Access, possiamo già farci un'idea.

Mentre si attende l'annuncio di una data ufficiale per la versione completa, con ogni probabilità Hades 2 arriverà anche su console. Il primo episodio era stato infatti rilasciato su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Più recentemente, ovvero lo scorso marzo, Hades è approdato anche sui dispositivi iOS tramite la piattaforma Netflix Games.