Xbox come Netflix: Microsoft annuncia nuovo servizio in abbonamento Xbox Game Pass

Dal Game Developers Conference che si sta svolgendo a San Francisco Microsoft annuncia il nuovo Xbox Game Pass, un servizio in abbonamento che consentirà ai possessori di Xbox One di accedere senza costi aggiuntivi a un ampio catalogo di ben 100 titoli. Tra questi anche giochi originariamente rilasciati su Xbox 360, che funzionano su One grazie alla feature di retrocompatibilità.

Si tratta di un abbonamento separato rispetto a Xbox Live Gold che avvicinerà il gaming su Xbox One alla fruizione dei contenuti in stile Netflix o GeForce NOW rimanendo in ambito gaming. Alcuni giochi di grande risonanza come Halo 5 Guardians, Payday 2 e Soul Calibur II saranno contemplati all'interno del servizio, che verrà lanciato nel corso della primavera.

Xbox Game Pass permette a tutti coloro i quali volessero passare alla console di Microsoft di recuperare alcuni importanti titoli del recente passato, sia di tipo first-party che prodotti dai partner di Microsoft. Si tratta, quindi, di un annuncio molto importante da parte di Xbox, anche se al momento l'iniziativa non è valida su Windows 10, nonostante il supporto Xbox Play Anywhere di cui godono ormai tutti i titoli first-party.