Xbox alla GamesCom 2017: tutti gli annunci

L'evento Xbox alla GamesCom 2017 è appena iniziato. Potete seguirlo in diretta tramite il player sottostante, e rivedere le parti salienti della presentazione. Tanti gli argomenti di interesse, al di là di Xbox One X.

Un evento differente rispetto a quelli a cui Microsoft ci ha abituato all'E3 o anche ai precedenti GamesCom, più simile ai recenti Nintendo Direct. Nella giornata di domani Microsoft aprirà lo spazio espositivo qui alla GamesCom alla stampa e agli appassionati, permettendo di provare in prima persona tutti i nuovi giochi.

sarà un'esclusiva Xbox per quanto riguarda le console, mentre, svilluppato dalla Frontier di David Braben già artefice di RollerCoaster Tycoon 3, Zoo Tycoon e PlanetCoaster, è un nuovo gioco di gestione ambientato nel famosissimo immaginario di Jurassic Park. Si tratta di un titolo, come tutti i giochi first-party Microsoft, indirizzato aoltre che a Xbox One.

C'è il ritorno di ReCore con una nuova versione in arrivo a fine agosto in maniera gratuita per tutti gli utenti che avevano acquistato il gioco originale. ReCore sarà rimasterizzato con una grafica migliorata per sfruttare Xbox One X. ReCore: Definitive Edition risolverà i molti problemi dell'edizione originale aggiungendo un nuovo Corebot, nuove aree e numerosi contenuti compresa una nuova avventura, l'Occhio di Ossidiana.

Non sono mancati i nuovi trailer di Assassin's Creed Origins e di Forza Motorsport 7, quest'ultimo in grado di girare in 4K nativi su Xbox One X, così come La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Gears of War 4.

State of Decay 2 sarà un altro gioco di sopravvivenza, questa volta inerente il genere degli zombi. Come nell'apprezzato predecessore, i giocatori devono creare una comunità capace di sopravvivere in un open world pieno di zombi ostili, creando strumenti e mezzi utili alla sopravvivenza. Il tutto in un contesto che non disdegna gli elementi fantasy. Rinnovata attenzione verrà data alle meccaniche co-op, pensate per dare al giocatore la sensazione dell'impellenza di costruire una collaborazione per essere veramente d'aiuto alla comunità.

Xbox Design Lab, il famosissimo servizio che consente di creare il proprio personale controller di Xbox One, è adesso disponibile ufficialmente in 22 nuove nazioni, Italia inclusa. A proposito del passaggio a Xbox One X, invece, nel corso dell'evento Mike Ybarra del team Xbox ha annunciato una serie di iniziative: ad esempio, sarà possibile conservare tutte le impostazioni della precedente Xbox One su un dispositivo di archiviazione USB per poterle immediatamente trasporle sulla nuova console. Inoltre, si potranno scaricare le versioni 4K dei giochi (e in particolare le texture di generose dimensioni) prima dell'arrivo di Xbox One X nei negozi (previsto per il 7 novembre) sulle attuali Xbox One o Xbox One S, in modo da poter giocare subito al lancio con le versioni potenziate dei giochi. Tutti i download potranno essere trasferiti da una Xbox One all'altra tramite la rete casalinga.

Sea of Thieves è uno dei titoli Microsoft più attesi: qui alla GamesCom è stata portata una nuova build, sia per Xbox One che per Windows 10. E, ovviamente, un nuovo trailer. Come noto, si tratta di un gioco multiplayer a mondo aperto ad ambientazione piratesca che permetterà i giocatori PC di sfidare quelli console, e viceversa. E' sviluppato da Rare.

Non poteva mancare il bundle di Xbox One S brandizzato Minecraft, con tanto di console, scatola e gamepad con i celebri colori dei mondi del titolo Mojang. Altra versione personalizzata è Xbox One X Project Scorpio Edition, il cui pre-order è disponibile da oggi. Si tratta di un'edizione a tiratura limitata che ricorda le origini della console e ne celebra il day one.

Per quanto riguarda Cuphead, il platformer a scorrimento orizzontale ispirato dai cartoni animati degli anni '30, qui alla GamesCom ci sono una nuova demo e un nuovo trailer. Cuphead arriverà il 29 settembre su Xbox One, Windows 10 e Steam.

Surviving Mars è invece un nuovo gioco di gestione prodotto da Paradox Entertainment e sviluppato da Haemimont Games. I giocatori devono colonizzare Marte e portare avanti un insediamento bilanciando le risorse e minimizzando le perdite in termini di vite umane.