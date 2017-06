Xbox Design Lab: controller personalizzati anche in Italia

Microsoft aveva annunciato il lancio di Xbox Design Lab in Europa nel corso del 2017 sia per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione tramite il sito che per quanto concerne la spedizione su territorio europeo. Xbox Design Lab è infatti disponibile nel Regno Unito, ma le consegne in Italia non sono ancora ufficialmente supportate.

A quanto pare, però, è possibile farsi spedire il proprio controller personalizzato anche all'indirizzo italiano usando un piccolo stratagemma. Per farlo bisogna raggiungere il sito inglese di Xbox Design Lab e fare log-in con il proprio account Xbox Live. A quel punto si procede alla personalizzazione delle varie parti del gamepad, ovvero i colori e le scritte, oltre che l'eventuale presenza dei grip. Nel momento in cui si deve procede al pagamento, basterebbe inserire la propria tradizionale carta di credito mentre, come indirizzo di spedizione, verrebbe accettato anche l'indirizzo italiano con l'accortezza, però, di mettere un CAP britannico. Nonostante il CAP non italiano, il controller verrebbe normalmente spedito in Italia.

Il prezzo del controller varia a seconda della quantità e tipologia delle personalizzazioni fatte in fase di configurazione, normalmente da 80 a 100 Euro.

Xbox Design Lab è un'iniziativa interessante per tutti gli appassionati di videogiochi. Presso il sito ufficiale Xbox Design Lab, infatti, è possibile scegliere i colori dei singoli elementi che compongono il controller: dal pannello superiore e inferiore, per arrivare agli stick, al D-pad ed ai pulsanti. Altri dettagli si trovano qui.