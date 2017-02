WWE 2K17 è disponibile da oggi su PC

2K Games ha annunciato che WWE 2K17 è disponibile a partire da oggi su PC. Il gioco propone le medesime caratteristiche delle controparti PlayStation 4 e Xbox One, incluso il più vasto roster di WWE e NXT nella storia del franchise. Sono inoltre presenti nuove opzioni per la modalità “Creation Suite” e per la “Universe Mode”, oltre all’opportunità di giocare nella MyCareer Mode a “Become a Paul Heyman Guy”.

I fan possono scegliere tra la versione standard e la Digital Deluxe Edition, ed è anche stato previsto l’accesso al Season Pass.

Di seguito maggiori dettagli sulla versione PC di WWE 2K17:

WWE 2K17 Standard Edition

Gioco completo

Goldberg Pack

WWE 2K17 Digital Deluxe Edition