Watch Dogs: come ottenere una copia gratuita per PC

A partire da questo pomeriggio fino al 13 novembre ore 17:00 è possibile ottenere gratuitamente una copia di Watch Dogs per PC. Dopo aver riscattato il gioco, questo rimane permanentemente nella propria libreria giochi di uPlay. L'unico requisito è proprio la registrazione al servizio online di Ubisoft. Per riscattare gratuitamente Watch Dogs cliccate qui.

"Watch Dogs offre tecnologia di nuova generazione sia nelle versioni console che in quella PC, un mondo di gioco di ampie dimensioni con il quale il giocatore può interagire in profondità e meccaniche di gioco in parte mutuate da Assassin's Creed in parte originali. Senza disdegnare una cospicua parte cinematografica e il multiplayer, oltre che l'interazione con i dispositivi mobile", abbiamo scritto nella recensione di Watch Dogs.

Il gioco originariamente è stato rilasciato nel maggio del 2014.