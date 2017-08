Videogiochi fra le discipline olimpiche di Parigi 2024? Al via le consultazioni

Hothardware riporta una notizia interessante riguardante sia le Olimpiadi, sia il mondo dei videogiochi. Cosa può accomunare due realtà apparentemente così distanti? Semplice: in questi giorni di parla molto sulla passibilità di includere gli eSport fra le discipline olimpiche, in riferimento a videogiochi a tema sportivo, sebbene la strada sia ancora tutta da tracciare.

Non si sa da chi sia partita l'idea, ma sono importanti le parole di Tony Estanguet, co-presidente del comitato olimpico per Parigi 2024 (città che al 99% ospiterà, manca solo la conferma ufficiale): "Sono disponibile a incontrare rappresentanti del mondo gaming per discutere sulla questione". Non è certo un sì, ma nemmeno un secco no. Il mondo dei videogiochi è un business miliardario, con eventi seguiti da milioni di persone su canali come Twitch, con un pubblico spesso molto giovane solitamente poco interessato ai Giochi Olimpici.

L'inclusione di alcuni titoli di videogiochi, con tanto di medaglie in caso di podio, potrebbe costituire un boost incredibile in termini di audience per i Giochi Olimpici (che già sono seguitissimi), oltre a portare ulteriore verve nel mondo dei videogiochi, con dirette TV e tutto ciò che ne consegue. Tony Estanguet in ogni caso invita a non alimentare troppo gli entusiasmi, poiché la strada da fare è ancora molta.

Il primo passo è mettere in contatto le persone giuste dei due mondi, per poi attendere almeno le Olimpiadi di Tokyo 2020 per eventuali mosse successive. L'idea in ogni caso è lanciata e non mancheremo di seguirne gli sviluppi. L'idea a nostro avviso non deve scandalizzare: gli atleti impegnati alle Olimpiadi sono una cosa, il videogiocatori un'altra, ma si tratta di un'occasione per tutti di mettersi in mostra, battere record ed inseguire un sogno. Anche il gioco degli scacchi è stato proposto come disciplina delle Olimpiadi invernali, pur non avendo in comune nulla con la neve.