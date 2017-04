Vampire: The Masquerade - Redemption e Zork Anthology arrivano su Steam

Vampire: The Masquerade - Redemption e Zork Anthology fanno il loro debutto su Steam attraverso il Classic Activision Bundle. Lo annuncia Valve tramite le Steam News. Se acquistato adesso, il pacchetto si ottiene con uno sconto del 52% a un prezzo di 27,75€. C'è uno sconto del 40% anche sui singoli giochi presenti nel pacchetto.

Che, tra gli altri, include anche i giochi di infiltrazione poliziesca tattica Swat 2 e Swat 3, così come l'avventura grafica Spycraft: The Great Game.

Vampire: The Masquerade - Redemption è un gioco che fece parlare molto di sé nei primi anni 2000. I giocatori seguono, dalle prospettive in prima o in terza persona, l'avventura di un crociato francese, tale Christof Romuald, attraverso Praga e Vienna nel medioevo e a Londra e New York nell'era moderna.

Zork è invece la più famosa avventura testuale di sempre, capace di trascinare i giocatori in un mondo di fantasia solo con le descrizioni e profondi dialoghi. Non mancano complessi puzzle. humour e una storia intrigante. Return to Zork, presente anch'esso nel pacchetto Activision, è invece l'incarnazione da avventura grafica di quell'indimenticabile gioco degli anni '80.

Il Classic Activision Bundle è raggiungibile qui.