Uno speedrunner ha completato Dishonored: La Morte dell'Esterno in meno di 10 minuti

A poche settimane dalla sua uscita, Dishonored: La Morte dell’Esterno è già stato oggetto di attenzione da parte degli speedrunner, che hanno cercato di completare l’esperienza di gioco nel minor tempo possibile, sfruttando glitch e altri trucchi di vario tipo per velocizzare la progressione.

In condizioni normali l’espansione stand alone di Dishonored 2 può essere terminata in circa dieci ore, ma lo streamer Bjurne è riuscito a realizzare un nuovo record mondiale arrivando ai titoli di coda in soli nove minuti e mezzo.

L’utente dimostra di trovarsi particolarmente a suo agio con il gioco creato da Arkane Studios, dato che detiene anche il record di Dishonored 2, con una prestazione al di sotto dei 23 minuti; si trova inoltre al terzo posto nella classifica di tutti i tempi del primo capitolo.

Dopo i fatti di Dishonored 2, le acque sembrerebbero essersi calmate per Billie Lurk e il suo ex mentore Daud, ma un nuovo uragano sta per abbattersi sull'impero delle isole. La nuova protagonista giocherà un ruolo chiave nella sanguinosa battaglia contro l’Esterno. Giocando a La Morte dell’Esterno è possibile scoprire un nuovo lato della città di Karnaca.

Nei panni di Billie bisogna indagare su culti misteriosi, infiltrarsi in club di boxe clandestini, arrivare persino ad organizzare un colpo in banca per portare a termine un compito impossibile: uccidere una divinità. Per raggiungere l'obiettivo si ha accesso a un’ampia gamma di abilità soprannaturali, armi e oggetti. Come da tradizione, l’articolato level design consente un ampio ventaglio di stili di gioco diversi, con bivi e decisioni cruciali che vanno a modificare l’esito della missione.

Dishonored: La Morte dell’Esterno è disponibile dal 15 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qui sotto il filmato che attesta il record di Bjurne.