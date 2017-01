Un giocatore su due utilizza Windows 10: adozione al 50% su Steam

Valve ha aggiornato il Sondaggio hardware e software di Steam per il mese di dicembre 2016 rivelando che la maggior parte degli utenti della piattaforma, quindi gamer, utilizza Windows 10. L'ultimo sistema operativo di Microsoft cresce in assoluto più rapidamente dei predecessori, ma negli ultimi dati ha comunque palesato un leggero declino nell'adozione e le sue quote di mercato sono ancora sotto il 25%. Su Steam, invece, Windows 10 è usato da oltre il 50% degli utenti.

I videogiocatori si mostrano pertanto ancora una volta gli utenti più propensi ad adottare le novità del settore. Già nel primo mese, su Steam, Windows 10 aveva superato Windows 8, Vista, XP, Mac OS X e Linux e la crescita è continuata in maniera costante. Dopo due mesi l'ultimo arrivato di Microsoft superava Windows 8.1 e in 10 mesi anche sua maestà Windows 7 era stato detronizzato. Dopo più di un anno Windows occupa una quota del 50,35% sulla piattaforma gaming di Valve.

"Steam conduce un sondaggio mensile per raccogliere dati su quali tipologie di hardware e software per computer i nostri utenti utilizzano. La partecipazione al sondaggio è anonima e opzionale. Le informazioni raccolte sono incredibilmente utili per noi visto che in base ai risultati compiamo le nostre decisioni sugli investimenti tecnologici e sui prodotti da offrire".

Di seguito riportiamo le percentuali dei sistemi operativi più diffusi sulla piattaforma:

Windows 10: 50.35 percent

Windows 8.1: 8.76 percent

Windows 8: 1.25 percent

Windows 7: 33.87 percent

Windows Vista: 0.19 percent

Windows XP: 1.15 percent

Mac OS X: 3.44 percent

Linux: 0.87 percent

Windows 10 guadagna quasi esclusivamente sulle vecchie versioni di Windows, soprattutto su Windows 7 e Windows 8.1, mentre restano quasi del tutto invariate le quote di mercato delle piattaforme concorrenti, comunque piuttosto basse. Fra novembre e dicembre Windows 10 ha guadagnato lo 0,75% circa, mentre Windows 8.1 è sceso dello 0,10% e Windows 7 dello 0,35%. Windows domina su Steam rispetto agli altri OS: Mac OS X ha il 3,44%, Linux nemmeno l'1%.

L'adozione del sistema operativo è destinata comunque a crescere ulteriormente, sia per questioni di naturale evoluzione, che per le novità con cui Microsoft punta ad invogliare gli utenti all'aggiornamento. Il Creators Update atteso ad aprile dovrebbe introdurre una nuova Game Mode particolarmente succosa per gli utenti, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse spese sui giochi e ottenere in ogni momento le prestazioni migliori.