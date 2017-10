Ubisoft ha annunciato i contenuti post lancio di Assassin's Creed Origins

Ubisoft ha svelato i dettagli dei contenuti post lancio di Assassin’s Creed Origins, inclusi il Season Pass e gli aggiornamenti aggiuntivi gratuiti per tutti gli utenti, che includono nuove linee narrative e missioni inedite, eventi a tempo e oggetti personalizzati.

Il Season Pass di Assassin’s Creed Origins include: •si concentra sulla storia e si basa sulla crescita della Confraternita, portando i giocatori anni dopo gli eventi di Assassin’s Creed Origins e mettendoli di fronte alle ostili forze Romane in una nuova regione. Questa espansione amplierà il livello massimo, permettendo ai giocatori di far progredire ulteriormente il proprio personaggio. Disponibile da gennaio 2018. •In questa espansione incentrata sulla mitologia Egizia, i giocatori combatteranno contro faraoni non morti ed esploreranno un nuovo e mistico reame. Durante il viaggio, incontreranno famigerate bestie egiziane al pari dei guerrieri di Anubi, scorpioni e molto altro, mentre investigano la causa della maledizione che ha riportato in vita i faraoni. The Curse of the Pharaohs aumenterà ulteriormente il livello massimo e introdurrà nuove abilità. Disponibile da marzo 2018. •Due esclusivi contenuti aggiuntivi che includono nuovi outfit, armi, scudi e montature. Disponibile da novembre 2017. •Disponibile al lancio del gioco. •Disponibile al lancio del gioco.

Il Season Pass è incluso in Assassin’s Creed Origins Gold Edition, ma è anche acquistabile separatamente al costo di €39,99. Inoltre, sarà disponibile una vasta gamma di contenuti gratuiti ricchi di nuove sfide, per tutti i giocatori a partire dal lancio del gioco, tra cui:

Battaglie epiche contro gli Dei egizi che si svolgono durante eventi speciali, i giocatori vincitori riceveranno premi prestigiosi. La prima Prova degli Dei sarà disponibile 15 giorni dopo il lancio del gioco. •Un mercante vagante dà ai giocatori le missioni quotidiane da completare per ottenere misteriosi premi esotici. Disponibile al lancio del gioco. •I giocatori potranno immortalare e condividere la bellezza del paesaggio egiziano e rimanere affascinati dagli scatti degli altri utenti. Disponibile al lancio del gioco. •I giocatori combatteranno le orde di nemici nell’Arena dei Gladiatori. Potranno confrontare i loro punteggi con i loro amici e sfidarli in modo asincrono. Disponibile all'inizio del 2018. •Questa nuova modalità educativa trasforma il mondo di Assassin's Creed Origins in un museo vivente e darà a tutti la possibilità di conoscere di più sull’Antico Egitto attraverso visite guidate da storici e egittologi. Disponibile all'inizio del 2018.

Assassin’s Creed Origins è una nuova visione della serie con elementi tipici dei giochi d’azione e RPG, che consentiranno ai giocatori di aumentare il proprio livello, ottenere bottini e scegliere le abilità per personalizzare il proprio Assassino. Inoltre, sarà possibile sperimentare un nuovo sistema di combattimento, che consentirà di attaccare e difendersi da più nemici contemporaneamente, oltre a equipaggiare armi rare per affrontare boss unici e potenti.

Un’esperienza narrativa rinnovata garantirà anche libertà nella scelta e nel completamento delle missioni, ognuna delle quali offrirà una storia emozionante e intensa, ricca di personaggi interessanti e obiettivi significativi. Con un intero scenario da scoprire, dai deserti alle oasi, dal Mar Mediterraneo fino alle tombe di Giza, i giocatori dovranno districarsi tra fazioni pericolose e creature selvagge, esplorando un vasto territorio imprevedibile.

Assassin’s Creed Origins sarà disponibile in tutto il mondo dal 27 ottobre 2017 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qui sotto il trailer che riassume i contenuti post lancio.