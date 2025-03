Fortnite ingannerebbe i bambini per spillargli soldi: Epic denunciata da una coppia di genitori

Epic Games e il suo Fortnite sono stati citati in giudizio da una coppia di genitori che ritiene le pratiche di vendita degli oggetti nello store ingannevoli poiché creano l'illusione di una "scarsa disponibilità" che in realtà non esiste

Ennesima causa per Epic Games e, ancora una volta, nell'occhio del ciclone vi è il live service per eccellenza: Fortnite. Secondo una coppia di genitori statunitensi, il negozio all'interno del gioco sfrutta pratiche ingannevoli per invogliare i bambini all'acquisto di contenuti digitali.

Come riportato da Polygon, sotto accusa ci sarebbe il sistema a scadenza degli oggetti acquistabili attraverso lo store. In buona sostanza, i contenuti rimangono disponibili all'acquisto all'interno del negozio per un periodo limitato. Fino a qualche tempo fa, su ogni oggetto, era visualizzato anche un countdown per indicare quanto tempo rimaneva per ultimare l'acquisto prima che l'oggetto non fosse più disponibile.

Tuttavia, gli articoli nello store cambiano continuamente e ciclicamente tornano disponibili un po' tutti, alcuni più spesso, altri più di rado. Secondo la coppia, questo rappresenta un sistema ingannevole che crea "l'illusione di scarsa disponibilità" così che i bambini tendano ad acquistare impulsivamente (e talvolta compulsivamente) gli oggetti spinti dalla paura di non poterlo fare più avanti.

"Alcuni articoli, come l'ultra-raro completo Renegade Raider, sono stati offerti per breve periodo e non sono più stati offerti per oltre sei anni" hanno scritto gli avvocati. "Altri scompaiono solo per riapparire settimane dopo. Queste offerte e i loro programmi sono argomenti di intenso interesse per i giocatori di Fortnite".

"Le vendite fake con tempi di scadenza inventati sono ingannevoli e illegali ai sensi degli statuti statali che proibiscono pratiche commerciali sleali e ingannevoli, che proibiscono pubblicità ingannevoli in merito alle riduzioni di prezzo e rappresentazioni di articoli con caratteristiche o qualità che non hanno. Numerosi tribunali hanno scoperto che falsi timer per il conto alla rovescia come quelli di Epic violano questi e simili divieti".

In effetti, Epic è già finita nel mirino di un tribunale olandese proprio in ragione di questa modalità di vendita. In Olanda, alla società di Tim Sweeney è stata comminata una multa da 1,1 milioni di euro dall'autorità per la tutela dei consumatori che ha accusato l'azienda di "pratiche commerciali sleali rivolte ai bambini". Tuttavia, la società ha presentato appello e la sentenza è ancora in sospeso.

Non si è fatta attendere la risposta di Epic che, naturalmente, ha rimandato al mittente qualsiasi accusa evidenziando tutte le misure intraprese proprio per dissuadere, soprattutto i più giovani, dallo spendere cifre considerevoli sul proprio shop.

"Questo reclamo contiene errori fattuali e non riflette il funzionamento di Fortnite. L'anno scorso abbiamo rimosso il timer del conto alla rovescia dall'Item Shop e offriamo una serie di protezioni contro gli acquisti indesiderati" ha risposto Epic in una dichiarazione rilasciata alla stampa. "Questo include una meccanica di attesa per l'acquisto, annullamento immediato, resi self-service per i prodotti acquistati nel negozio e una scelta esplicita SI/NO per salvare i dati di pagamento".

"Quando un giocatore crea un account Epic e indica di avere meno di 13 anni, non può effettuare acquisti con denaro reale fino a quando un genitore non fornisce il consenso. Anche in quest'ultimo caso, forniamo controlli parentali leader nel settore, inclusi acquisti protetti tramite PIN. Combatteremo queste affermazioni".