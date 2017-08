Tutte le novità Blizzard dalla GamesCom

Blizzard ha presentato nel corso della GamesCom di Colonia Hearthstone è casa, il nuovo corto musicale animato che approfondisce la storia della mistica locanda di Hearthstone. Hearthstone è casa è una bizzarra presentazione della locanda di Harth Maltoforte e dei suoi avventori, ed è il primo di una serie di corti animati che, insieme a dei fumetti, presenteranno in un modo nuovo il celebre gioco di carte di Blizzard.

"La locanda di Harth Maltoforte è un posto speciale", si legge tra le note di accompagnamento al filmato. "Passeggiando per i tavoli gremiti in una notte affollata, tra una risata e l'altra, si possono ascoltare storie di viaggi interminabili e pericolose avventure... e di fortunati viandanti che trovano la locanda proprio quando ne avevano più bisogno".

Nella prima metà del mese, Blizzard Entertainment ha pubblicato Cavalieri del Trono di Ghiaccio, la nuova espansione di Hearthstone in cui i giocatori devono prendere d'assalto la Rocca della Corona di Ghiaccio, la fortezza del Re dei Lich, alla ricerca dell'empio potere del gelido monarca.

Per quanto riguarda World of Warcraft, il 30 agosto sarà il giorno dell'uscita della patch 7.3 Le Ombre di Argus. Originariamente pianeta natale dei Draenei, Argus è stato devastato dalla vilmagia oscura e ora incombe nei cieli di Azeroth, sfidando gli avventurieri a vendicare i propri alleati caduti.

In Le ombre di Argus (patch 7.3), i giocatori potranno esplorare i territori di Argus e unirsi alle forze dell'Armata della Luce, un esercito di combattenti caduti votati all'annientamento della Legione, insieme a due campioni del passato di Azeroth: Alleria Ventolesto e Turalyon, creduti morti nell'ultima crociata della Legione su Azeroth.

Su Argus si trovano tre regioni esplorabili: la superficie del pianeta piagata dalla magia vile (Krokuun), le antiche rovine di una città eredar (Mac'aree) che fluttua nel cielo e il nucleo stesso del pianeta (Distese degli Antoran). Sarà inclusa una nuova spedizione, Il Seggio del Triumvirato, l'antico centro della cultura dei Draenei, da cui un tempo governavano Velen, Kil'jaeden e Archimonde. E i giocatori potranno anche chiudere i Punti di Invasione della Legione verso altri mondi e comandare una nave draenei, la Vindicaar, e farne una base delle operazioni.

I fan di Overwatch attendevano con particolare enfasi il nuovo corto animato dedicato alla "killer dei ghiacci" Mei. Si intitola In marcia e vede Mei risvegliarsi dal sonno criogenico solo per scoprire che Overwatch è stata sciolta, che il mondo è molto diverso da come lo ricordava e che lei è l'unico essere vivente nell'Ecobase: Antartide. Con pochi rifornimenti e ancor meno tempo, Mei dovrà ricorrere alle sue vaste conoscenze scientifiche per cavarsela.

Per quanto riguarda Heroes of the Storm, invece, arriva il nuovo personaggio Kel’Thuzad. Appartenente al lore di Warcraft, Kel’Thuzad è il più fidato luogotenente del Re dei Lich e il signore della necropoli di Naxxramas.