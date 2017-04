The Elder Scrolls Online giocabile gratuitamente per sette giorni

Bethesda ha indetto una settimana di gioco gratuita per The Elder Scrolls Online, che si protrarrà fino al 18 aprile, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'offerta garantisce l'accesso all’esperienza completa del gioco base The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, con la libertà di muoversi ovunque e di sviluppare a piacimento il proprio eroe.

Gli utenti riceveranno 500 Crown gratuite da spendere nel Crown Store per ottenere costumi, animali unici, pergamene e altro ancora. Decidendo di acquistare la versione completa sarà possibile importare i progressi di gioco e i personaggi creati, ma anche i Crown Pack e gli oggetti acquistati nel Crown Store.

La prova gratuita darà inoltre accesso ad uno sconto sulla versione base di The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited oppure su The Elder Scrolls Online: Gold Edition, che include le quattro espansioni principali: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild e The Dark Brotherhood.

Gli utenti possono già iniziare a scaricare il gioco, su Steam, Xbox One e PlayStation 4.