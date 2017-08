Team Liquid vince i Dota 2 Championships: ecco il premio milionario

Il Team Liquid ha vinto The International Dota 2 Championships, ottenendo un premio complessivo di 10,8 milioni di dollari. La squadra europea è riuscita a dominare nelle finali contro i cinesi del team Newbee, che comunque si è aggiudicato un premio di 3,9 milioni di dollari grazie alla seconda posizione raggiunta. I due team si sono affrontati a Seattle, all'interno del settimo evento annuale che ha avuto come protagonista il MOBA Dota 2.

Gli International Dota 2 Championships possono essere definiti come il Super Bowl degli esports, e l'edizione di quest'anno ha avuto un montepremi record di 24 milioni di dollari a fronte dei 20,7 milioni di dollari elargiti l'anno precedente. Il Team Liquid è riuscito a sopraffare gli avversari dei Newbee con un punteggio di 3-0 nella finale in una sfida al meglio delle 5, dopo un percorso non del tutto scontato per via di un inizio non convincente.

Nel torneo si sono sfidati 16 team finalisti di fronte ad un grosso pubblico all'interno della Key Arena di Seattle. A chiudere il podio è stato il team LGD.FY, che ha raggiunto la terza posizione ottenendo un premio di 2,4 milioni di dollari. Il montepremi è stato realizzato sulla base degli acquisti dei beni virtuali dei giocatori all'interno del videogioco, business che garantisce fatturato e fortuna al popolare MOBA di Valve e all'intera categoria.

Dota 2 è un gioco free-to-play basato, come il suo predecessore, su una custom map di Warcraft 3 nota come Defense of the Ancients. Nella modalità principale due squadre di cinque giocatori combattono all'interno di un'unica mappa con l'obiettivo di espugnare la fortezza nemica. Vince, naturalmente chi abbatte l'ultimo edificio degli avversari sfruttando naturalmente strategie tanto più complesse quanto superiore è l'esperienza degli avversari.