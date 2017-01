Tales of Berseria per PS4 e Steam: una demo in Europa per la prima volta per la serie

Tales of è una delle serie di jrpg più amate in Giappone e non solo. Con il nuovo capitolo Tales of Berseria, la cui versione finale uscirà a fine gennaio, arriva per la prima volta una demo pre-rilascio anche per il pubblico europeo. La demo è infatti adesso disponibile sia su Steam che su PlayStation Network.

Il gioco è adesso anche prenotabile: ciò consente su Steam di usufruire di uno sconto del 10%, se si possiede già Tales of Zestiria o Tales of Symphonia. Mentre su Playstation 4, gli appassionati riceveranno un tema dedicato e 3 brani della colonna sonora.

In Tales of Berseria, i giocatori intraprenderanno un viaggio di auto-scoperta mentre vestiranno i panni di Velvet Crowe, una ragazza in cui amore e gentilezza sono state soppiantate da odio e rabbia, dopo aver vissuto un’esperienza traumatica tre anni prima degli eventi del gioco. Velvet si unirà a una ciurma di pirati durante le loro scorribande per i mari e visiterà le molte isole che compongono il sacro regno di Midgand in una nuova avventura sviluppata dai celebri autori della serie di Tales of.

Bandai Namco sta curando nello specifico la versione PC del gioco, che consentirà di giocare alle risoluzioni 4K, 1080p e anche 800x600, oltre che di abilitare differenti aspect ratio. Non si tratta, però, di un 4K nativo, ma di un upscaling, come sottolinea lo stesso produttore giapponese qui. Saranno disponibili differenti livelli di anti-aliasing di tipo SMAA e FXAA. Di default il gioco girerà a 60fps, ma sarà possibile attivare la modalità a 30fps per le configurazioni meno performanti.

Tales of Berseria sarà disponibile in Italia dal 26 gennaio 2017 per Playstation 4 e PC tramite Steam. Per maggiori informazioni sulle nuove caratteristiche, visitare il blog di Tales of.