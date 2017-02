Super Mario Run raggiunge i 78 milioni di download. Un successo da oltre 53 milioni di dollari

Si torna a parlare di Nintendo e del suo Super Mario Run che da qualche mese ha visto il suo arrivo ufficiale sulla piattaforma di Apple. L'applicazione, rilasciata il 15 dicembre, è riuscita a catturare da subito l'attenzione degli utenti iOS permettendo in soli 4 giorni di raggiungere livelli di download visti solo con altri pochi giochi. Il Wall Street Journal dunque ha deciso di tirare un po' le somme in casa Nintendo per capire quante persone effettivamente hanno scaricato l'applicazione e quanti soldi sono entrati nelle casse dell'azienda giapponese con l'acquisto dei livelli in-app di Super Mario Run.

Ebbene i numeri che il nuovo gioco di Nintendo ha totalizzato sono davvero da capogiro. Sì perché secondo la ricerca del quotidiano americano, Super Mario Run per la piattaforma iOS è stato scaricato da ben 78 milioni di persone. Ma se i numeri dei download non impressionassero per il fatto che l'applicazione risulta gratuita per giocare ai primi tre livelli, ebbene, il pagamento di 9.99€ o 9.99$ ha permesso a Nintendo di ottenere incassi per ben 53 milioni di dollari. Un successo aspettato ma in qualche modo non palese visto che il mondo dei giochi sul mercato mobile è senza dubbio difficile soprattutto per un colosso come Nintendo che negli ultimi anni ha visto scemare il proprio consenso popolare nel mondo delle console.

In questo caso Super Mario Run ha totalizzato un grandissimo successo che è secondo solo ai 115 milioni di dollari guadagnati da Nintendo con Pokemon Go, ma che in qualche modo conferma l'ottima sensazione che l'azienda giapponese può fare molto bene anche nel mondo mobile con i propri giochi. L'applicazione di Super Mario Run aveva visto un incremento esponenziale nelle sue prime 24 ore con addirittura il raggiungimento di incassi pari a 5 milioni di dollari.

Di certo l'ascesa non è ancora terminata e seppur l'applicazione abbia subito un calo, piuttosto fisiologico, rispetto al primo mese, gli aggiornamenti in arrivo da parte di Nintendo non possono che continuare a mantenere attivi gli utenti e ad attirarne di nuovi soprattutto visto l'arrivo anche nel mondo Android. E' proprio di oggi la notizia del nuovo update che permette di utilizzare la "Modalità Facile" ossia scompaiono le limitazioni di tempo per completare l'intero livello.