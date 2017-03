Super Mario Run non funziona su Android con root sbloccato

Da mesi parecchi utenti Android hanno atteso con ansia Super Mario Run, il primo gioco Nintendo a portare il pingue idraulico italiano su piattaforme mobile non proprietarie. Il fu platformer è arrivato su iOS e, finalmente, Android in veste da runner game, tuttavia gli utenti che hanno sbloccato i permessi di root sul proprio dispositivo non possono giocarci, se non con vari accorgimenti.

Come è avvenuto in precedenza su Pokémon Go di Niantic, anche Nintendo si conferma piuttosto radicale sulle scelte anti-pirateria integrate su Super Mario Run. Il nuovo runner game giapponese infatti si rifiuta di partire su dispositivi con permessi di root o dispositivi che hanno installato ROM custom non ufficiali, offrendo al primo avvio un messaggio di errore 804-5100. Cercando su Google, tuttavia, non è difficile trovare una soluzione rapida al problema.

Nintendo non dà troppe spiegazioni sul motivo che comporta l'insorgere del problema, tuttavia è sufficiente tornare ad una dichiarazione di Miyamoto di qualche mese fa per intuire la potenziale causa: Super Mario Run è stato rimandato di alcuni mesi sul robottino verde per questioni legate alla sicurezza, al fine di offrire la migliore esperienza di gioco senza che la stessa potesse essere compromessa con cheat o trucchetti utilizzati dagli altri giocatori.

Con un dispositivo con permessi di root sbloccati il giocatore potrebbe modificare slealmente alcune chiavi importanti di gioco, ed è per questo che probabilmente l'avvio del gioco viene interdetto su sistemi potenzialmente "pericolosi". E c'è anche il discorso pirateria: Super Mario Run è scaricabile gratis su Google Play, ma per sbloccare tutti i livelli e completare il titolo bisogna osservare un acquisto in-app di ben 9,99 Euro, che non sono pochi su uno store mobile.

Con un dispositivo con root potrebbe essere ben più facile aggirare questo vincolo, fenomeno che probabilmente Nintendo vuole evitare a tutti i costi. Su internet alcuni utenti dicono che nemmeno il tool Magisk è sufficiente per evitare l'errore, altri invece dicono il contrario. Non sappiamo tuttavia come si comporterà Nintendo con gli account di chi aggira i limiti inseriti, quindi vi sconsigliamo vivamente di utilizzare i trucchi presenti online se tenete al vostro account Nintendo.