Il prossimo Batman: Arkham non è quello che speravate: è un'esclusiva in VR per Meta Quest 3

È in arrivo un nuovo gioco della serie Batman: Arkham, in esclusiva per il visore VR Meta Quest 3. Batman: Arkham Shadow è sviluppato da Camouflaj (Iron Man VR, Republique VR) e Oculus Studios, in collaborazione con Warner Bros e DC.

Il titolo promette una nuova storia ambientata all'interno del franchise Batman: Arkham e la sua uscita è prevista per la "fine del 2024".

"Il male si aggira per le strade. Gotham City è in pericolo. E tu sei l'unico che può salvarla". Così recita il post sul blog con l'annuncio del gioco. Al momento non ci sono altre informazioni che saranno svelate al Summer Game Fest di giugno.