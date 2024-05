NVIDIA rende più facile giocare con GeForce NOW su Steam Deck

Nonostante queste console portatili si sposino particolarmente bene con il gioco in cloud gaming, non è ancora disponibile l'app di GeForce NOW per Steam Deck. Le cose sono destinate a cambiare con il rilascio da parte di NVIDIA di uno script che semplifica l'accesso a GeForce NOW su Steam Deck, sempre passando dal browser web Chrome, da installare sulla console portatile di Valve.

Lo script installa automaticamente Chrome, configura il browser per abilitare il controllo via gamepad e aggiunge una scorciatoia a GeForce NOW all'interno della libreria di Steam. Tuttavia, gli utenti devono ancora realizzare qualche configurazione manuale per poter giocare al meglio con GeForce NOW. Nello specifico, devono impostare il trackpad come sistema di controllo principale per utilizzare quest'ultimo come se fosse un mouse all'interno di GeForce NOW.

Inoltre, premendo il pulsante menù della Steam Deck si può accedere all'overlay di GeForce NOW in qualsiasi momento delle sessioni di gioco. Questo metodo fornito da NVIDIA, tuttavia, potrebbe non funzionare perfettamente con tutti i giochi: la stessa casa avverte che qualche limitazione al sistema di interfacciamento si presenta con Genshin Impact. Se si volesse procedere alla configurazione manuale è comunque sempre possibile farlo seguendo queste istruzioni che, del resto, abilitano il supporto anche attraverso Microsoft Edge, non contemplato dallo script di cui stiamo parlando.

L'incompatibilità tra l'app di GeForce NOW e Steam Deck nasce dal fatto che la prima è progettata per Windows 11 e per questo non funziona bene con l'interfaccia SteamOS di Steam Deck basata su Linux. Infatti, tutte le altre console portatili basate su Windows come ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw, Razer Edge e Logitec G Cloud hanno l'app di GeForce NOW, addirittura pre-installata di default negli ultimi due casi. Fino a oggi, molti possessori di Steam Deck utilizzavano GeForce NOW passando alla modalità desktop, aprendo una finestra del browser e trasmettendo in streaming i loro giochi GeForce NOW attraverso quest'ultima.

Ora questo processo viene sostanzialmente automatizzato dal nuovo script rilasciato da NVIDIA, che si può scaricare da questa pagina alla voce Steam Deck (BETA).