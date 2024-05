Starfield, confermata la grande patch di maggio: 60fps su Xbox Series X e le altre novità

Solo poche ore fa vi parlavamo delle ultime dichiarazioni di Todd Howard. Ospitato dai ragazzi di Kinda Funny Games durante l'ultima puntata del loro Gamescast, il director dei Bethesda Game Studios ha speso qualche parola per Starfield, ultima sua grande produzione che, soprattutto al lancio, aveva fatto discutere per la carenza di contenuti e la deludente ottimizzazione, sia su Xbox che su PC. Howard ha quindi anticipato l'annuncio di una grande patch correttiva, la quale avrebbe introdotto diverse novità che avrebbero migliorato l'esperienza di gioco.

Bethesda ha quindi presentato il 'May Update' di Starfield, altresì noto come 'Update 4', svelando tutti i dettagli dell'aggiornamento in uscita questo mese.

Starfield: tutti i dettagli dell'Update 4

In uscita il prossimo 15 maggio, il nuovo aggiornamento di Starfield è il più grande mai rilasciato da Bethesda dal lancio del gioco, avvenuto lo scorso 6 settembre su PC e, su console, in esclusiva per Xbox Series S e Series X. Il team di sviluppo ha svelato le principali novità della patch attraverso un video pubblicato lo scorso mercoledì su YouTube.

"Il 'May Update' include mappe più dettagliate, nuove opzioni dedicate alla difficoltà del gameplay, nuove funzionalità di personalizzazione della nave e molto altro", scrive Bethesda.

Procedendo con ordine, le "mappe" di cui parlano gli sviluppatori rappresentano una completa rivisitazione del sistema di navigazione in-game: la superficie dei pianeti può essere ora visualizzata attraverso una nuova mappatura 3D che mette in risalto i dettagli e le irregolarità del terreno, così come la flora e tutte le strutture presenti nell'area. Il giocatore potrà quindi avere una visione più chiara di ciò che lo circonda ed esplorare in maniera più intuitiva le città, dove ora compaiono dei marcatori che evidenziano i negozi e le altre attività.

L'imminente aggiornamento porta con sé una miriade di nuove opzioni legate al gameplay. Sarà possibile modificare il danno inflitto dal personaggio controllato dal giocatore, quello inflitto dai nemici o dalle loro navi, così come l'assistenza alla mira, i crediti posseduti dai mercanti e tante altre metriche. Modificando una di queste voci si otterrà un incremento o una riduzione - calcolati in percentuale - dei Punti Esperienza (XP) ottenibili.

Per farvi un esempio, se vorrete aumentare la capacità di carico trasportabile, dovrete rinunciare all'8% degli XP guadagnabili. Al tempo stesso, però, potrete permettere al gioco di rendere le munizioni 'pesanti', il che vi complicherà certamente la vita, ma vi consentirà anche di sbloccare un bonus del +4% sui Punti Esperienza. Avrete, insomma, totale libertà di scelta.



A proposito di complicazioni, i più audaci potranno finalemente aumentare il livello di sfida grazie alla nuova difficoltà 'Extreme', dedicata i giocatori più esperti. Chi tornerà a giocare a Starfield dopo essersi concesso, giustamente, una lunga pausa potrà partire dal New Game Plus e - grazie all'Update 4 - accedere al respec dei tratti con cui (re)inaugurare l'avventura.

Troviamo poi una nuova funzionalità che consente ai giocatori di personalizzare gli interni della propria nave, accedendo allo stesso editor disponibile negli Outpost o nelle abitazioni sbloccabili in città. Per l'occasione, gli sviluppatori introdurranno anche dei nuovi moduli completamente vuoti che sarà possibile abbellire a proprio piacimento. Infine, ci sono varie migliorie legate alla quality-of-life, come la possibilità di 'sbloccare' la telecamera durante i dialoghi con gli NPC.

Xbox Series X: arrivano finalmente i 60fps

La novità più importante dell'aggiornamento di maggio riguarda i giocatori di Xbox Series X.

Al lancio, questi avevano accesso a un'unica modalità grafica che bloccava il frame rate a 30 fotogrammi al secondo, per garantire la migliore qualità visiva. Naturalmente, non tutti sono disposti a rinunciare a una maggiore fluidità di gioco in cambio di un livello di dettaglio superiore.

L'Update 4 rimedierà introducendo due diverse opzioni, tra cui una dedicata alle performance che introdurrà gli agognati 60fps. Per chi possiede uno schermo compatibile con la tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) saranno disponibili due ulteriori opzioni: VRR 40 e VRR 60.

Prossimamente: veicoli terrestri, nuove quest e non solo

Tutti i dettagli che vi abbiamo appena riportato riguardano esclusivamente l'aggiornamento in uscita il prossimo 15 maggio. Vi abbiamo anche anticipato, però, che Bethesda sta lavorando a ulteriori miglioramenti per il suo gioco, così come a contenuti nuovi di zecca.

Per la gioia di tutti i giocatori, gli sviluppatori hanno deciso di realizzare un veicolo terrestre e di colmare così una delle più grandi lacune dell'RPG fantascientifico. In futuro sarà quindi possibile esplorare i numerosi pianeti di Starfield a bordo di un più pratico veicolo, il che semplificherà enormemente l'intera esperienza di gioco - oltre a renderla meno 'tediosa'.

Il team di sviluppo ha anche parlato di nuove quest in arrivo, slegate, apparentemente, da quello che sarà il primo vero DLC di Starfield, Shattered Space, in uscita quest'autunno. In merito al toolkit dedicato ai modder - che è attualmente in fase di Beta - Bethesda Softworks ha semplicemente promesso che rivelerà presto nuove informazioni.