Super Mario Odyssey per Nintendo Switch: ecco il trailer ufficiale e le immagini degli altri giochi

Mario comparirà anche su Nintendo Switch, com'era del resto ampiamente prevedibile. Il gioco con cui sbarcherà sulla nuova console sarà Super Mario Odyssey, mostrato brevemente lo scorso ottobre anche nel trailer di annuncio di Switch. Durante l'evento stampa tenutosi nelle scorse ore Nintendo ha offerto ulteriori informazioni e un trailer di lancio per il nuovo platformer.

"Un nuovo titolo della serie" potrebbe sembrare riduttivo dal momento che il franchise dell'idraulico italiano non prevede videogiochi per forza collegati fra di loro. Ogni capitolo è unico ed espande (o restringe) in maniera singolare quanto già presente nella collezione di giochi con lo stesso tema, e Odyssey non sembra venir meno a questa tradizione. Il nuovo capitolo sembra sullo stile di Super Mario 64 e Super Mario Galaxy, in cui Mario si trova all'interno di mondi ampi ed esplorabili senza troppe restrizioni. In questo caso però alcune località vengono riprese dal mondo reale, come ad esempio la città di New York che si vede nel trailer.

Sembra avere un ruolo cruciale nel gameplay il cappello dell'idraulico, che può essere utilizzato per proseguire nelle piattaforme più distanti e che pare essere in qualche modo senziente. Nintendo non ha ancora rivelato dettagli sulla trama e sulle caratteristiche peculiari del nuovo titolo, ma sembra che Bowser sia intenzionato a sposare Peach senza troppo entusiasmo da parte di quest'ultima . Ma c'è tempo per scoprire tutti i segreti del nuovo Mario: Super Mario Odyssey infatti debutterà non prima della stagione natalizia 2017.

Di seguito la gallery con 91 immagini degli altri giochi per Nintendo Switch, mentre qui trovate tutti i dettagli sulla presentazione della nuova console.